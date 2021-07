'Groene Vettel kan zich beter op racen concentreren, in plaats te willen deugen'

Ralf Schumacher vindt het allemaal prachtig hoe goed Sebastian Vettel het met de wereld voor heeft, maar volgens de broer van Michael zou Vettel zich eens wat meer op het racen moeten richten.

Om te beginnen zou Vettel zijn pijlen moeten richten op het consequent verslaan van zijn teamgenoot Lance Stroll, in plaats van zich te bemoeien met allerlei goede zaken en groene thema's, zo oordeelt Ralf.

Groene wereldverbeteraar

Tot nu toe heeft de viervoudige wereldkampioen in 2021 de krantenkoppen gehaald omdat hij moeite had om op snelheid te komen bij Aston Martin, ook werd er veel geschreven over Vettel's 'groene' hobby's nu Vettel zich recent opstelt als wereldverbeteraar.

sebastian vettel gathering a group of fans to help him pick up trash from the grandstands. we really don’t deserve him, this man really proves himself with actions and not just words, so damn admirable 👏 pic.twitter.com/G6UpQg2PZP — andy (@iiiuminateandy) ___Escaped_link_60fa9aad41fcc___

Zo is zijn roze helm dit jaar een eerbetoon aan de campagne van de Oostenrijkse sponsor BWT om de afhankelijkheid van plastic te verminderen en het belang van schoon drinkwater te benadrukken. Ook was hij druk bezig met een bijenhotel, omdat die beestjes enorm nuttig zijn en worden bedreigd.

pov sebastian vettel in his latest video blog on building bee hotel with kids for his DIY gardening channel pic.twitter.com/xVQFBgiDIK — ferra 🐝🍯 (@vettelsings) July 2, 2021

Na de Britse GP werd Vettel geprezen omdat hij een campagne leidde om afval van de tribunes van Silverstone op te ruimen. Zo liet Vettel zich fotograferen, terwijl hij met een afvalzak de rotzooi aan het opruimen was op de tribunes.

Ondertussen helpt @f1_vettel nog even de tribunes op te ruimen ! #Groots pic.twitter.com/ig14ZHJ3r5 — ajee (@ajee) ___Escaped_link_60fa9aad41fd5___

Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher ziet het allemaal aan en denkt er het zijne van. Volgens Schumacher wordt nu duidelijk dat de 33-jarige Vettel dit jaar niet alleen maar bezig is met racen, maar dat zijn aandacht volgens Schumacher teveel uitgaat naar "vele andere onderwerpen".

Schumacher analyseert Vettels gedrag in gesprek met Sport Bild.

"Daar heeft hij natuurlijk recht op, maar het belangrijkste is dat je je teamgenoot onder controle hebt", begint Schumacher in de Duitse krant.

Schumacher vervolgt: "Vorig jaar was Sergio Perez altijd twee of drie tienden sneller dan Stroll. Dus als ik Perez zie in een duel met Max Verstappen bij Red Bull, zou het makkelijk moeten zijn voor Sebastian om constant sneller te zijn dan Stroll", meent de voormalige Williams en Toyota-coureur. Tegenwoordig is hij analist op de Duitse TV.

Onrust binnen Vettel's team

De 46-jarige broer van F1-legende Michael Schumacher zei dat hij denkt dat er bovendien ook veel problemen achter de schermen zouden zijn bij Aston Martin. Terwijl Vettel veel bezig is met "vele andere zaken", zou er ook binnen het team veel intern gedoe zijn waardoor Vettel zich laat afleiden, meent Schumacher. Volgens Schumacher is er buiten het zicht van de camera's veel onrust bij het groene team van Aston Martin.

Nieuwe personeelsleden

Schumacher denkt dat het team er op vooruit gaat, nu Lawrence Stroll het team heeft overgenomen. De Canadees investeert nu veel geld, er wordt een nieuwe fabriekshal gebouwd, en er worden veel personeelsleden geworven om het team flink uit te breiden.

Schumacher: "Je mag niet vergeten dat je ook de werknemers mee moet nemen daarin. Je kunt een koe niet van de ene op de andere dag in een tijger veranderen. Ik heb gehoord dat er veel interne problemen zijn met al deze nieuwe mensen die binnenkomen."

Onlangs maakte het team bekend grote ambities te hebben en dat er momenteel flink veel extra personeel wordt aangetrokken. Er komen honderden nieuwe werknemers bij en volgens Schumacher zorgt dat voor veel gedoe en interne strubbelingen.

'From hero to zero' en andersom

Kimi Raikkonen wordt ook gevraagd wat hij ervan denkt, maar Kimi zelf zegt dat hij weinig aandacht zou schenken aan zulke zaken. "Het is gewoon hoe de Formule 1 werkt. Je bent de held, dan ben je weer de 'dode man' en daarna ben je weer een held. Ik let er niet op", vertelt hij bij Sport 1.

Vettel zelf was na de Grand Prix van Silverstone vooral bezig met het opruimen van de rotzooi van anderen.