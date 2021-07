Samenvatting VT2 F1 Grand Prix Hongarije: Bottas sneller dan Hamilton en worstelende Verstappen

Valtteri Bottas heeft de snelste tijd gereden tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Hongarije. Bottas noteert een 1:17.012 en is daarmee nipt sneller dan Lewis Hamilton. Max Verstappen komt voorlopig zo'n drie tienden van een seconde tekort op de snelste Mercedes.

De top-tien ziet er zo uit: Bottas, Hamilton, Verstappen, Ocon, Perez, Gasly, Alonso, Vettel, Norris en Stroll.

Hoge temperaturen

De tweede training voor de Grand Prix van Hongarije is onder bijzonder hoge temperaturen van start gegaan. De luchttemperatuur bedraagt 32,2 graden Celsius, terwijl de temperatuur van het asfalt oploopt tot zelfs 63,1 graden Celsius.

Bottas ook al snel in de eerste training

Tijdens de eerste training was Max Verstappen nipt sneller dan Valtteri Bottas, terwijl Lewis Hamilton de derde snelste tijd noteerde. Kan Max Verstappen de Mercedessen vóór blijven tijdens deze nog warmere tweede vrije training in Hongarije?

Max Verstappen worstelt duidelijk op de mediumband op het warme asfalt van de Hungaroring deze middag. De Nederlander klaagt over de balans van zijn auto. Dan is er weer teveel onderstuur, maar even later lijkt er weer teveel overstuur te zijn.

Verstappen weet niet wat er aan de hand is

Na een half uur rijden de beide Mercedessen nog altijd als snelsten rond, Verstappen lijkt het steeds moeilijker te krijgen en vertelt zijn team over de boordradio dat hij niet begrijpt wat er precies aan de hand is.

Yuki Tsunoda ging vanochtend twee keer van de baan, waarbij hij de tweede keer in aanraking kwam met de boarding. Daarbij beschadigde de jonge Japanner zijn achtervleugel en achterwielophanging. Het team van AlphaTauri is nog altijd druk met sleutelen, waardoor Tsunoda mogelijk helemaal niet aan rijden toe komt deze tweede training.

the guys are still working hard on @yukitsunoda07’s car, we hope to get it back on track for FP2 asap 👊 pic.twitter.com/fNRWW2buFa — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) July 30, 2021

Problemen Verstappen blijven aan

Tegen het einde van de sessie klaagt Verstappen dat zijn auto nog altijd niet doet wat hij verwacht.

"Ik worstel nog steeds met dezelfde problemen", zegt Verstappen terwijl hij een paar tienden langzamer rondt rijdt dan zijn rivaal. Tijdens deze tweede training komt Verstappen uiteindelijk krap drie tienden van een seconde tekort op Bottas.

Het team van Red Bull Racing heeft vanavond waarschijnlijk een latertje in hun poging op te helderen wat er nu precies met de auto aan de hand is. Verstappen heeft eerder laten zien dat hij een worstelende vrijdag wel kon omzetten in alsnog een snelle ronde op zaterdag. Het team van Red Bull Racing zal dus voorlopig wel druk zijn met het uitzoeken waar het vanmiddag mis ging.

Ook Perez heeft last van onderstuur

Verstappens teamgenoot Sergio Perez heeft ook problemen met de balans van zijn auto. Perez krijgt zijn auto sneller rond de Hongaroring dan met de vijfde snelste tijd van de training. De Mexicaanse teamgenoot van Verstappen klaagt via de boordradio dat zijn bolide veel onderstuurt. Perez is acht tienden langzamer dan de snelste Mercedes en komt nog zo'n zes tienden tekort op Verstappen op de zachte band.