Slaagt Mercedes erin om betrouwbaarheidsproblemen te beteugelen?

Het was afgelopen seizoen een vreemde gewaarwording, maar het was toch echt zo: het ongenaakbaar geachte Mercedes kampte met betrouwbaarheidsproblemen aan de krachtbron. Bij het fabrieksteam hadden coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas respectievelijk vijf en zes exemplaren van de verbrandingsmotor nodig, terwijl drie eigenlijk het toegestane maximum is.

De extra motoren resulteerden voor de Mercedes-rijders in grid penalty's. Ook bij klantenteams McLaren, Aston Martin en Williams vertoonde de aandrijflijn geregeld mankementen, in ieder geval vaker dan Mercedes gewend is. Sinds de start van het hybride-tijdperk waren de krachtbronnen van de Duitse autofabrikant altijd onverslaanbaar en feilloos, tot in 2021.

Mercedes-teambaas Toto Wolff krabt zich achter de oren. "We hebben het kampioenschap niet verloren door de motor, maar het klopt dat we voor het eerst in acht jaar met problemen te maken kregen. In eerste instantie betrof het slechts een component uit een foute batch. Dit ontwikkelde zich echter tot iets waarbij we veel performance verloren naarmate we langer door bleven rijden met de motoren", vertelde hij aan Auto Motor und Sport.

Ongetwijfeld is er in Brixworth, waar de High Performance Powertrain-divisie van Mercedes gevestigd is, deze winter veel aandacht uitgegaan naar die punten. De betrouwbaarheid moest beter en men diende een oplossing te vinden voor het probleem dat de performance zo snel afneemt naarmate de slijtage toeneemt, zeker gezien de engine freeze die aanstaande is. De eerste signalen zouden positief zijn voor Mercedes en hun klantenteams.

McLaren-directeur Zak Brown deelde in ieder geval aan Autosport mede: "Mercedes voelt zich goed over hun ontwikkelingen. Wij hebben vorig jaar het geluk gehad dat we het seizoen redelijk ongeschonden door zijn gekomen. De betrouwbaarheid was bij ons minder problematisch dan bij andere teams, dus voor ons was het minder een zorg. Ik heb Toto Wolff vorige week nog hierover gesproken en hij is zeer optimistisch."