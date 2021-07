LIVE VT2 Britse F1 GP: Max Verstappen snelste voor beide Ferrari's

Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden tijdens de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië.

Verstappen is sneller dan Leclerc, Sainz, Ocon, Perez, Norris, Ricciardo, Hamilton, Bottas en Gasly.

Training waarin weinig kan worden gesleuteld

Nu het weekend radicaal anders is opgebouwd vanwege de test met een sprintrace op Silverstone, is het vandaag zaak voor de coureurs om in een uurtje tijd zich voor te bereiden op de sprintrace die later vandaag wordt verreden tijdens de eerste racedag van de Britse Grand Prix. Het vreemde is wel dat er nu getraind wordt, maar dat er nog maar erg weinig gedaan mag worden aan de afstelling van de auto's, omdat de auto's nu al onder de Parc Fermé-regels vallen. Dat houdt in dat er nog maar zeer beperkt sleutelen mogelijk is. Het is dus afwachten wat er precies gaat gebeuren op de baan en in de pitboxen.

GPToday doet live-verslag van de ontwikkelingen op de baan.

Aangezien Mercedes upgrades heeft meegenomen dit weekend is de vraag hoe snel Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor de dag kunnen komen op de thuisbasis van Mercedes. De laatste vijf races werden op naam geschreven van Max Verstappen en Sergio Perez, kan Red Bull Racing dit weekend weer zo sterk voor de dag komen op 'Mercedes-baan' Circuit Silverstone?

De sessie gaat van start onder een stralende zon, vrijwel identiek aan de temperaturen van gisteren tijdens de eerste vrije training. Deze tweede vrije training begint bij eenbaantemperatuur is 44 graden Celsius, de luchttemperatuur is 24 graden Celsius.

Start tweede vrije training Grand Prix van Groot-Brittannië.

Carlos Sainz is een van de eersten die buiten is, hij geeft aan dat hij veel rijwind in zijn helm binnen krijgt. Het euvel zal opgelost kunnen worden in de pitstraat. De eerste tien minuten komen er slechts tien coureurs naar buiten op de baan.

Om de eerste tien minuten komen alleen Ocon en Norris op de zachte band naar buiten. Max Verstappen en Lewis Hamilton staan voorlopig nog in de pitstraat. Ocon noteert ondertussen de voorlopig snelste tijd.

Max Verstappen noteert de snelste tijd met een 1:29.902 en is daarmee sneller dan de Ferrari's. De tijden vindt u hier beneden.