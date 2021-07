Haas had 2022-bolide vorige maand al in de windtunnel, Red Bull begint nu met schetsen

Christian Horner onthult dat "Adrian (Newey, Red.) bezig is met zijn schetsen voor 2022-bolide".

Hoewel Red Bull Racing altijd laat begint aan het ontwerp van de bolide, valt voor Verstappen-fans te hopen dat het team dit jaar niet té laat is begonnen met het ontwerp van de auto voor 2022. Andere teams lijken verder in de ontwikkeling van hun bolide voor 2022.

Zo had het team van Haas hun bolide voor 2022 al halverwege vorige maand in een vergevorderd stadium. N-TV meldde toen dat Haas-teambaas Guether Steiner de auto voor 2022 al in de windtunnel had aanschouwd.

Steiner maakte bekend dat hij een bezoek had gebracht aan de fabriekshal in Maranello waar Dallara in samenwerking met Ferrari werkt aan de bolide voor 2021.

Nu onthult Christian Horner dat topontwerper Adrian Newey momenteel bezig is met de schetsen voor de bolide voor 2022.

Red Bull Racing koos ervoor om volledig te blijven doorontwikkelen aan de huidige auto, nu Max Verstappen zo'n grote kans maakt op het wereldkampioenschap in 2021.

Eerder zei Helmut Marko dat Red Bull Racing het aan Max Verstappen "verplicht" was om te blijven werken aan de auto van dit jaar, aangezien de Nederlandse coureur nu voor het eerst echt een kans maakt op de wereldtitel Formule 1.

Sowieso tot de zomerstop inzet op 2021

Helmut Marko zei eerder dat zijn team ervoor kiest om tot de zomerstop volop te blijven werken aan de huidige RB16B. Rond de zomerstop zou er een nieuwe afweging gemaakt worden over in hoeverre de middelen en en mensen achter de schermen worden ingezet op de ontwikkeling van de bolide voor 2022.

Vanaf volgend jaar moeten de auto's voldoen aan volstrekt nieuwe reglementen waardoor ontwerpers feitelijk vanaf nu nul opnieuw beginnen. Vanwege de reglementswijzigingen vormt de auto voor 2022 de basis voor de bolides voor de jaren erna.

"Lastig balans te vinden"

Horner schrijft in zijn blog voor Red Bull Racing: "Het is lastig om de verdeling van middelen en tijd te verdelen tussen de auto van dit jaar en die van 2022. Het is een opgave, maar ik heb er vertrouwen in dat we de nodige middelen aan beide projecten kunnen besteden"

"Adrian en het team zitten al diep in de ontwikkeling van de 2022-bolide. Hij is zijn schetsen aan het maken op zijn schetsbord, zoals hij dat altijd doet, en richt zich op 2022, terwijl hij het huidige seizoen niet uit het oog verliest."

Hernieuwde motivatie

Horner schrijft dat met de recente successen op de baan, ook zijn topontwerper Newey hernieuwde energie en motivatie heeft gevonden om een nieuwe succesvolle bolide te tekenen.

Horner vervolgt: "Zoals de rest van het team is Newey ook de samenwerking met Honda gaan waarderen de afgelopen jaren. Nu wij in een situatie zitten waarin Red Bull competitief is, heeft hij nieuwe motivatie gevonden."

Aangezien Silverstone wordt gezien als "home of British motorsports" en het kloppend hart vormt van 'Silicon Valley' van de Formule 1, is de Grand Prix van Groot-Brittannië dit weekend voor veel teams een thuisrace. Zo ook voor Red Bull Racing, dat net als vele andere teams niet ver van Silverstone haar thuisbasis heeft.

"Silverstone is een geweldig circuit en het feit dat we daar racen is een voordeel voor al onze teamleden. Ik denk dat het een mooie ode aan de werknemers in de gezondheidszorg is dat dit soort evenementen überhaupt doorgang kunnen vinden', aldus Horner.