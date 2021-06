Haas-teambaas Guenther Steiner heeft goed gevoel over ontwikkeling auto voor 2022

Haas-baas Guenther Steiner verliet Maranello fluitend en met een tevreden blik in zijn ogen. Hij bezocht de fabriek waar de Haas-bolide voor 2022 in de maak is. "Goed gevoel", laat Steiner weten.

Terwijl het team deels in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd, heeft het nu veel van de ontwikkeling van de bolide voor volgend seizoen uitbesteed aan Dallara in Italië. Het team werkt nu veel meer samen met Ferrari, waar in een speciaal daarvoor opgetuigd gebouw de auto voor 2022 wordt ontworpen, onder de vleugels van Ferrari.

Steiner heeft de auto in de windtunnel gezien, meldt de Duitse zender n-tv

Steiner: "Wij ontwikkelen de auto op volle toeren, want dit is onze toekomst. Momenteel gaat alles de goede kant op."

Steiner besloot met het Haas-team dit jaar helemaal niet te investeren in ontwikkeling van de huidige auto, maar volop in te zetten op de bolide die de basis is voor de komende jaren. Daarmee accepteerde het team dat er dit jaar weinig te verwachten valt van hun prestaties. Vanaf volgend jaar gaat dat dus anders zijn, verwacht Steiner na zijn bezoek aan de fabriek.

Hij zegt: "Ik heb een goed gevoel dat we er echt als team uit deze situatie komen waarbij wij eigenlijk geen kans op punten maken. "