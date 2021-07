Helmut Marko: "Anders nemen wij Russell wel onder contract"

De kans lijkt met de dag kleiner te worden dat Russell volgend jaar nog voor Williams rijdt. Als George Russell niet wordt gepromoveerd naar het fabrieksteam van Mercedes voor volgend jaar, overweegt Helmut Marko een telefoontje naar het management van George Russell.

Grote namen verwachten dat dit weekend een persbericht van Mercedes de deur uit gaat dat George Russell volgend jaar uitkomt voor Mercedes. Zo denken Martin Brundle, David Croft en Damon Hill dat de promotie van Russell komend weekend op Silverstone bekend wordt gemaakt.

Mocht dat niet zo zijn, dan duikt Dr. Helmut Marko graag in het gat om George Russell op te pikken en vast te leggen voor Red Bull Racing, zo beweert Marko in aanloop naar de Britse Grand Prix.



Marko: "Russell is zeker het overwegen waard als je kijkt naar de prestaties die hij momenteel levert bij Williams", zei de 78-jarige Oostenrijker. Het is zinloos omdat Mercedes een grote fout zou maken als ze hem niet te vast zullen leggen. Ik kan mij dat gewoon niet voorstellen," voegt Marko eraan toe.

Strijd binnen Mercedes komt Red Bull Racing goed uit

Terwijl Bottas sinds 2017 zorgt voor een harmonieuze rust en kalmte binnen de gelederen van Mercedes, is het niet ondenkbaar dat Russell voor meer vuurwerk zal zorgen binnen Mercedes. Het is bijvoorbeeld de vraag of Russell zo makkelijk aan de kant zal gaan voor Lewis Hamilton als het team daarom zal vragen. Hommeles binnen Mercedes zou Red Bull Racing natuurlijk alleen maar goed uitkomen. Ook een bekendmaking van de komst van Russell kan al leiden tot onrust binnen Mercedes dit seizoen, als Bottas niets meer te verliezen zal hebben na zo'n bekendmaking.

Indrukwekkende invalbeurt bij het sterrenteam

Vorig jaar wist Russell indrukwekkend in te vallen voor Lewis Hamilton in de Mercedes. Hij wist dat weekend Bottas al af te troeven door sneller te zijn. Het leek alsof de Grand Prix van Shakir gewonnen zou worden door Russell, maar de Brit had pech en zag zijn overwinning in rook opgaan.

"Niet onze stijl"

Op de vraag waarom Mercedes zo lang heeft gewacht met de promotie van de veelbelovende Russell, antwoordde Marko: "Dat is een vraag voor Mercedes. Het is niet onze stijl om advies te geven. Uiteindelijk nemen we er gewoon nota van", vertelde hij aan Sport1.

"Russell zou bij ons allang in een snelle auto hebben gezeten"

"Maar uiteindelijk als een coureur als Russell al bij ons was, zou hij al lang in een competitieve auto hebben gezeten. De prestaties die hij levert met de Williams in de kwalificatie zijn buitengewoon."

Lewis Hamilton nam het eerder openlijk op voor zijn huidige teamgenoot Valtteri Bottas. De Finse coureur hielp Hamilton sinds 2017 zonder al teveel gezeur aan zijn wereldtitels en voelde zich niet teveel om vaak de tweede viool te spelen.

Never change a winning team, wordt vaak gezegd in de topsport. Hoe denken jullie hierover?