Williams-teambaas Jost Capito: "Teleurstelling om P11 toont onze vooruitgang"

Het feit dat het F1-team van Williams teleurgesteld was na de elfde plek van George Russell tijdens de Oostenrijkse Grand Prix, toont de vooruitgang die het team heeft geboekt. Dat zegt de teambaas van het historische team van Williams F1.

Volgens Jost Capito was het pijnlijk dat George Russell vlak voor het einde van de race nog werd ingehaald en genoegen moest nemen met een puntloze elfde stek. Toch is er hoop voor Williams dat eerder vooral achteraan het veld opereerde en in gevecht was met HAAS om de laatste plekken.

Sinds de Duitse Grand Prix van 2019 wist Williams geen punten meer te scoren. Capito: "Ik ben erg teleurgesteld en ik ben erg blij dat iedereen teleurgesteld is. Vier weken geleden zou iedereen hebben staan juichen voor een elfde plaats", legde hij uit.

Niet langer blij met puntloos resultaat

“De twaalfde plaats in Frankrijk was fantastisch en nu teleurgesteld zijn met de 11e plaats toont het vuur van het team en het enthousiasme binnen het team. Het toont dat ze meer willen; ze zijn niet blij met een resultaat dat geen punten oplevert.”

Op de vraag of Russell's P11 in Oostenrijk beter was dan zijn P12 in Frankrijk, antwoordde Capito dat beide een prima prestatie waren, maar vooral dat het de snelle vooruitgang van zijn team toont.

Goede reeks races in tripple-header

In gesprek met F1.com, zegt de baas van Williams: “Frankrijk was een fantastische race voor hem (George Russell, Red.) en dit was een fantastische race voor hem, net als de vorige." Met die vorige doelt Capito op de Grand Prix van Stiermarken waarin Russell vanaf de tiende plaats uitviel met een technisch probleem.

Hij vervolgt: "Iedereen zou hebben gezegd dat je helemaal gek bent als je voor de tripple-header had voorspeld wat wij zouden bereiken in deze drie races. 'Nooit, nooit', zou men hebben gezegd."

Volgens Capito wordt de vooruitgang van het team getoond nu men zelfs teleurgesteld kan zijn met een elfde plaats.

George Russell kreeg na de race lof van Fernando Alonso, die toe gaf het pijnlijk te hebben gevonden om Russell te moeten inhalen in de laatste paar ronden van de laatste Grand Prix in Spielberg.

Russell zei: "Een man als Fernando achter je houden was bijna onmogelijk."

Als er maar geen wind staat op Silverstone..

Nu de thuisrace van Russell op Silverstone aankomend weekend op het programma staat, voorziet Capito wederom een solide resultaat voor George Russell. Hij merkt wel op dat het team nogal afhankelijk van het weer kan zijn. "Iedereen weet inmiddels dat onze auto erg lastig is in winderige omstandigheden en op Silverstone staat vaak vrij veel wind."

Als er geen wind staat, dan voorziet Capito kansen voor zijn team om weer zo sterk voor de dag te komen zoals in de afgelopen races.