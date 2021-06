Max Verstappen is op zijn vingers getikt voor de burn-out die hij maakte vlak voordat hij de Grand Prix van Stiermarken op zijn naam schreef.

Op beelden die nu online zijn gekomen is te zien hoe Nicholas Latifi zijn Williams nog bijna van een ronde achterstand ontdoet als hij op volle vaart langs de afgeremde Limburger in de Red Bull raast.

Verstappen is net de finishlijn gepasseerd en 'zet zijn handtekening' op het asfalt door eens flink op het gas te gaan nadat hij langzaam over de finish was gekomen, ter viering van zijn succesvolle race.

Wat vinden jullie hiervan? Bieden deze beelden een andere kijk op de waarschuwing die de FIA uitdeelde aan Verstappen en Red Bull Racing?