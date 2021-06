FIA waarschuwt Max Verstappen over driften en remmen op startfinish: "Volgende keer straf"

De internationale autosportbond FIA waarschuwt Max Verstappen na zijn Grand Prix-overwinning in de Grand Prix van Stiermarken.

Na de finish remde Verstappen ter hoogte van zijn team, waarna hij driftend een 'handtekening' plaatse op het asfalt door eens flink op het gas te trappen.

De FIA kon er niet van genieten en tikt Verstappen nu op de vingers. De autosportfederatie wil niet dat Verstappen in het vervolg weer op zo'n manier een overwinning viert, want dat zou onveilig zijn.

Wedstrijdleider Michael Masi zegt dat het "geen ideale situatie" was en waarschuwt Verstappen dat zoiets niet zonder gevolgen kan blijven als hij het nog eens zou doen.

Michael Masi: "Wat er gebeurde was geen ideale situatie en daarom heb ik direct met het team gesproken. Ik heb ze gezegd dat we zoiets in de toekomst niet meer zullen tolereren."

In deze video is te zien hoe Verstappen afremt en zijn sporen nalaat op het rechte stuk van de Red Bull Ring in Spielberg.

Wat vinden jullie: Is de waarschuwing van de wedstrijdleider terecht?