'Nürburgring past kalender mogelijk aan voor Verstappen'

Max Verstappen maakte op dinsdag voor het eerst in maanden weer meters in een GT3-bolide. De Nederlander reisde af naar het circuit van Estoril in Portugal, waar hij een Mercedes GT3 testte voor zijn eigen raceteam. De 24 uur van de Nürburgring staat nog altijd hoog op het verlanglijstje van Verstappen, en de organisatie gaat mogelijk ver om dit mogelijk te maken.

Verstappen reed dit jaar niet alleen in de Formule 1, hij kwam ook in actie in meerdere GT3-bolides. Hij testte een Aston Martin op Spa Francorchamps, en kwam drie keer in actie op de iconische Nürburgring Nordschleife. Hij werkte er een testdag af, debuteerde in een NLS-race in een afgetrapte Porsche om zijn licentie te halen en won bij zijn GT3-debuut direct in een Ferrari.

17 dec
17 dec

Na zijn NLS-zege maakte Verstappen al duidelijk dat hij graag wil deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. De race clasht dit jaar niet met de Formule 1-kalender, en Verstappen zou dus kunnen deelnemen. De vraag is dan met welke auto Verstappen wil racen, en van welk team hij steun kan krijgen.

Verstappen werkt in de GT3's al samen met twee teams, waarmee hij zelf ook testte en racete. In de GT World Challenge Europe Endurance rijdt Verstappen.com Racing met een Aston Martin die wordt gerund door 2 Seas Motorsport. In andere kampioenschappen rijdt Verstappens team dan weer met een Ferrari, die wordt gerund door Emil Frey Racing. Volgens Motorsport-Total heeft Verstappen een ander team op het oog voor de 24-uursrace in de Groene Hel, ook omdat de andere twee teams weinig ervaring hebben op dit circuit.

Voor welk team gaat Verstappen rijden?

Het medium meldt dat Verstappens voorkeur uitgaat naar het team van Winward, dat met Mercedessen rijdt. Verstappen zou al zijn gespot in een meeting met vertegenwoordigers van Mercedes AMG, en de test in Estoril kan hier ook mee te maken hebben. Op het Portugese circuit kwam ook Mercedes-fabriekscoureur Jules Gounon in actie, en hij kon een soort referentiepunt vormen voor Verstappen.

De voorbereidingen op een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring lijken dus in volle gang te zijn, maar de vraag is of het in Verstappens planning past. Volgens Motorsport-Total wil de Red Bull-coureur zo goed mogelijk voorbereid zijn, en hier kan een kink in de kabel komen. De drie races van de NLS en de 24h Qualifiers overlappen namelijk met de Formule 1-weekenden. Verstappen zou zich dus niet kunnen voorbereiden, en dus niet kunnen racen.

Past de NLS de kalender aan?

Volgens Motorsport-Total wil Verstappen alleen deelnemen aan de 24-uursrace, als hij minstens kan deelnemen aan NLS1, maar die overlapt met de Grand Prix van China. Eerder leek het erop dat de NLS de kalender niet wilde aanpassen, maar kopstuk Mike Jäger slaat nu een andere toon aan bij Motorsport-Total: "Het is niet ideaal dat vijftig procent van de races voor de 24-uursrace plaatsvinden, maar door de omstandigheden kan het niet anders. Als er iets kan worden veranderd, dan doen we dat graag. Maar dat moeten we nog onderzoeken."

Deur voor Verstappen staat wijd open

Jäger stelt dat er nog geen verzoek is gekomen vanuit het kamp Verstappen: "Niet aan de NLS." Hij sluit overigens niet uit dat er via een tussenpersoon wel contact is gezocht, en hij stelt dat ze Verstappen graag terugzien: "We zien hem graag terug in ons kampioenschap. Ik waardeer zijn nuchtere uitstraling en ik denk dat hij met zijn entourage een positieve impact had op ons kampioenschap. Wij hebben daar echter weinig invloed op."

da_bartman

Posts: 6.332

"zeker in combinatie met zijn uitspraken na het missen van de wereldtitel dat het hem niet zoveel uitmaakt omdat hij al zijn doelen in F1 al heeft bereikt." dat zei hij in december 2021 al en zie daar we zijn al 4 jaar verder. Gaat gewoon afhangen of het nog een beetje leuk is om in die nieuwe F... [Lees verder]

  • 3
  • 17 dec 2025 - 08:17
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (7)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 472

    Natuurlijk enorm knap dat Max dit wil combineren ...

    ... maar hoe meer van deze berichten ik lees, hoe meer ik er aan twijfel of we Max nog in de F1 zien in 2027.

    Wordt wel erg duidelijk dat zijn ambities ergens anders liggen, zeker in combinatie met zijn uitspraken na het missen van de wereldtitel dat het hem niet zoveel uitmaakt omdat hij al zijn doelen in F1 al heeft bereikt.

    Jammer dat hij (momenteel?) oval racing niet ziet zitten. Tweede rjider met een Tripple Crown zou wel machtig zijn - al begrijp ik hem helemaal

    • + 0
    • 17 dec 2025 - 08:03
    • da_bartman

      Posts: 6.332

      "zeker in combinatie met zijn uitspraken na het missen van de wereldtitel dat het hem niet zoveel uitmaakt omdat hij al zijn doelen in F1 al heeft bereikt." dat zei hij in december 2021 al en zie daar we zijn al 4 jaar verder. Gaat gewoon afhangen of het nog een beetje leuk is om in die nieuwe F1 auto's te rijden. Als het een kampioenschap batterij opladen wordt is jij heel snel vertrokken. Ik ben er bang voor.

      • + 2
      • 17 dec 2025 - 08:17
    • Patrace

      Posts: 6.415

      Ik zie hem niet uit de F1 stappen voor het einde van zijn contract. Maar hij heeft er nooit een geheim van gemaakt nog andere ambities te hebben buiten de F1 en zich ook niet te focussen op een aantal titels.
      Alleen als Red Bull een hopeloze motor heeft gebouwd en hij in het achterveld moet rijden, zie ik een vertrek bij Red Bull als mogelijkheid. Maar of hij dan ook meteen uit de F1 stapt? Wie weet?

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 10:19
    • Ferdi12

      Posts: 824

      Indycar en NASCAR vind hij veel te gevaarlijk, althans de ovals. Gaat ie nooit doen.Daarbij ligt zijn passie daar ook niet. Is het volgend seizoen ruk, dan stapt ie op en zien we hem nooit meer terug in de F1. Hopelijk wel in de Hypercars in WEC of IMSA.

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 11:18
  • koppie toe

    Posts: 5.040

    Het hele verhaal te vinden op M o t o r s p ort.
    "Wat gaat er schuil achter Mercedes GT3-test van Max Verstappen op Estoril?"

    • + 1
    • 17 dec 2025 - 09:05
  • Knalpijp

    Posts: 2.281

    Dan kan hij zich weer ziek melden en dan onder zijn schuilnaam Franz Hermann die voorbereiding doen. Moet voor de Bulls dan geen probleem zijn want die rijden toch buiten de punten in 2026. Of een sabbatical zou ook nog een optie zijn en dan in 2027 rijden voor Ferrari.

    • + 1
    • 17 dec 2025 - 09:10
    • Pietje Bell

      Posts: 32.463

      "Dan kan hij zich weer ziek melden "

      Wanneer heeft Max zich voor een GP weekend ziek gemeld
      om elders te rijden?

      "Moet voor de Bulls dan geen probleem zijn want die rijden toch buiten de punten in 2026."

      De Racing Bulls hebben het anders goed gedaan het afgelopen seizoen.

      Als je de RBR coureurs bedoelt die zitten echt wel bij de top teams dus binnen de punten.

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 09:54

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

