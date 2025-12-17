Max Verstappen maakte op dinsdag voor het eerst in maanden weer meters in een GT3-bolide. De Nederlander reisde af naar het circuit van Estoril in Portugal, waar hij een Mercedes GT3 testte voor zijn eigen raceteam. De 24 uur van de Nürburgring staat nog altijd hoog op het verlanglijstje van Verstappen, en de organisatie gaat mogelijk ver om dit mogelijk te maken.

Verstappen reed dit jaar niet alleen in de Formule 1, hij kwam ook in actie in meerdere GT3-bolides. Hij testte een Aston Martin op Spa Francorchamps, en kwam drie keer in actie op de iconische Nürburgring Nordschleife. Hij werkte er een testdag af, debuteerde in een NLS-race in een afgetrapte Porsche om zijn licentie te halen en won bij zijn GT3-debuut direct in een Ferrari.

Na zijn NLS-zege maakte Verstappen al duidelijk dat hij graag wil deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. De race clasht dit jaar niet met de Formule 1-kalender, en Verstappen zou dus kunnen deelnemen. De vraag is dan met welke auto Verstappen wil racen, en van welk team hij steun kan krijgen.

Verstappen werkt in de GT3's al samen met twee teams, waarmee hij zelf ook testte en racete. In de GT World Challenge Europe Endurance rijdt Verstappen.com Racing met een Aston Martin die wordt gerund door 2 Seas Motorsport. In andere kampioenschappen rijdt Verstappens team dan weer met een Ferrari, die wordt gerund door Emil Frey Racing. Volgens Motorsport-Total heeft Verstappen een ander team op het oog voor de 24-uursrace in de Groene Hel, ook omdat de andere twee teams weinig ervaring hebben op dit circuit.

Voor welk team gaat Verstappen rijden?

Het medium meldt dat Verstappens voorkeur uitgaat naar het team van Winward, dat met Mercedessen rijdt. Verstappen zou al zijn gespot in een meeting met vertegenwoordigers van Mercedes AMG, en de test in Estoril kan hier ook mee te maken hebben. Op het Portugese circuit kwam ook Mercedes-fabriekscoureur Jules Gounon in actie, en hij kon een soort referentiepunt vormen voor Verstappen.

De voorbereidingen op een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring lijken dus in volle gang te zijn, maar de vraag is of het in Verstappens planning past. Volgens Motorsport-Total wil de Red Bull-coureur zo goed mogelijk voorbereid zijn, en hier kan een kink in de kabel komen. De drie races van de NLS en de 24h Qualifiers overlappen namelijk met de Formule 1-weekenden. Verstappen zou zich dus niet kunnen voorbereiden, en dus niet kunnen racen.

Past de NLS de kalender aan?

Volgens Motorsport-Total wil Verstappen alleen deelnemen aan de 24-uursrace, als hij minstens kan deelnemen aan NLS1, maar die overlapt met de Grand Prix van China. Eerder leek het erop dat de NLS de kalender niet wilde aanpassen, maar kopstuk Mike Jäger slaat nu een andere toon aan bij Motorsport-Total: "Het is niet ideaal dat vijftig procent van de races voor de 24-uursrace plaatsvinden, maar door de omstandigheden kan het niet anders. Als er iets kan worden veranderd, dan doen we dat graag. Maar dat moeten we nog onderzoeken."

Deur voor Verstappen staat wijd open

Jäger stelt dat er nog geen verzoek is gekomen vanuit het kamp Verstappen: "Niet aan de NLS." Hij sluit overigens niet uit dat er via een tussenpersoon wel contact is gezocht, en hij stelt dat ze Verstappen graag terugzien: "We zien hem graag terug in ons kampioenschap. Ik waardeer zijn nuchtere uitstraling en ik denk dat hij met zijn entourage een positieve impact had op ons kampioenschap. Wij hebben daar echter weinig invloed op."