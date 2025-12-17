IndyCar-kampioen Alex Palou denkt dat Max Verstappen de allerbeste coureur aller tijden kan worden. Volgens de Spanjaard is Michael Schumacher op dit moment nog de grootste ooit, maar hij sluit niet uit dat Verstappen die status in de toekomst kan overtreffen.

Palou verwacht dat Verstappen over tien jaar algemeen wordt gezien als de beste coureur aller tijden. De Nederlander heeft op zijn 28e al vier wereldtitels op zijn naam staan en greep in 2025 slechts twee punten naast zijn vijfde wereldkampioenschap.

Het seizoen leek aanvankelijk dramatisch te beginnen voor Verstappen. Tijdens de Grand Prix van Nederland keek de Red Bull-coureur tegen een achterstand van maar liefst 104 punten aan te opzichte van kampioenschapsleider Oscar Piastri. Met een indrukwekkende comeback wist Verstappen dat gat volledig te dichten, maar uiteindelijk was het Lando Norris die het kampioenschap met twee punten verschil binnensleepte.

Verstappen beleefde beste seizoen ooit

De Nederlander won uiteindelijk alsnog acht keer, wat het meer overwinningen waren dan alle andere coureurs hadden bereikt. Verstappen vond zijn seizoen zelf dan ook zijn sterkste jaar ooit. IndyCar-coureur Palou deelt de mening van de viervoudig wereldkampioen, zo laat hij weten aan het Spaanse Marca.

Palou weet niet wie de allerbeste coureur allertijden is, want "het is een erg moeilijke vergelijking". De Spanjaard twijfelt tussen Schumacher en Verstappen: "Voor mij, gebaseerd op mijn jeugdherinneringen, is Michael Schumacher de allerbeste. Misschien romantiseer ik dat beeld, of misschien was hij echt zó goed. Destijds begreep ik minder van auto’s dan nu, waardoor ik er nu mogelijk anders naar zou kijken."

"Ik kan hem ook niet goed vergelijken met coureurs uit andere tijdperken, zoals Ayrton Senna. Die heb ik nooit zien rijden, al heb ik wel over hem gelezen en documentaires bekeken. Maar onder de huidige coureurs zou Max zomaar de beste aller tijden kunnen worden. Als we hem nog tien jaar de tijd geven, zullen we waarschijnlijk zeggen dat Max de beste ooit is", zo besloot Palou.

Verstappen heeft al hoge ogen gegooid

In de meeste statistieken weet Verstappen al hoog te scoren. Zo hebben alleen Lewis Hamilton en Michael Schumacher zowel meer overwinningen als podiumplaatsen en heeft alleen Hamilton meer punten gescoord dan de Nederlander. Het puntensysteem was nog compleet anders tijdens de tijd van Schumacher en beide F1-legendes hebben meer seizoenen gereden dan de Nederlander. Verstappen gaat in 2026 zijn elfde seizoen in, Lewis Hamilton zijn negentiende en Schumacher heeft in zijn carrière ook negentien seizoenen gereden.