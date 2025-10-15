Latifi laat na twee jaar stilte van zich horen en deelt groot nieuws

Voormalig Williams-coureur Nicholas Latifi heeft na ongeveer twee jaar weer van zich laten horen. Nadat de Canadees eind 2022 zijn zitje verloor, stopte hij met racen en verdween hij in de anonimiteit. Latifi laat nu weten dat hij zijn studie heeft afgerond.

Latifi reed in 2020, 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Williams. Bij de Britse renstal groeide de sympathieke Canadees uit tot een soort cultheld, maar hij kreeg het niet voor elkaar om sterk te presteren. Hij speelde in 2021 ongewild een sleutelrol in de ontknoping van de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Door in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi te crashen, kwam de Safety Car de baan op. Dit resulteerde in de veelbesproken ontknoping van het titelgevecht.

Latifi ontving na die crash veel haatreacties en zelfs doodsbedreigingen via sociale media. De Canadees ging door met racen, maar wist in 2022 geen potten te breken. Na dat seizoen werd hij vervangen door Logan Sargeant, en wist hij geen zitje te vinden in een andere klasse. Hij maakte daarna zelf bekend dat hij zich ging richten op zijn studie en dat hij was gestopt met racen.

Diploma op zak

Bijna twee jaar zweeg Latifi, maar nu deelt hij een update op Instagram: "Ik wilde even de tijd nemen om me volledig te focussen op mijn studie aan de London Business School, en ik wilde er echt van kunnen genieten zonder afleidingen. Ik ben trots dat ik kan delen dat ik een paar maanden geleden mijn diploma heb gehaald!"

Felicitaties

Latifi laat weten dat hij dankbaar is voor de ervaringen die hij heeft opgedaan tijdens zijn studie. Hij laat weten dat hij binnenkort met meer nieuws naar buiten zal komen. Vanuit de autosportwereld wordt er positief gereageerd op Latifi's update. Onder meer Lewis Hamilton, George Russell en Nyck de Vries feliciteren hem met deze mijlpaal.