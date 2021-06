Russell gaat in de aanval en zal niet in zijn spiegels kijken

George Russell komt langzaam maar zeker steeds beter in zijn vel. Het achterhoedeteam van Williams kruipt ook iets naar voren en weet af en toe tot in Q2 te komen met de Britse coureur, die onder contract staat bij Mercedes.

Tot genoegen van Russell, die het potentieel uit de Williams maar ook uit zichzelf weet te halen. Op een haar na miste hij de top 10 kwalificatie, al heeft hij alles gegeven.

Na afloop zei hij tegen Sky Sports: "Ik ben er zeker van dat ik die paar duizendsten die ik te kort kwam, ergens had kunnen vinden. Aan de andere kant zal dat voor iedere coureur gelden. Ik heb echt het maximale gepusht wat ik kon."

"De wagen kwam tot leven op het moment dat het moest. Het is uiteraard enorm frustrerend dat je met zo weinig marge de top 10 kwalificatie mist. Om als elfde te starten met een vrije banden keus maakt me echter ook blij, zeker gezien de progressie die we als team doormaken."

"Onze racesnelheid zag er vrijdag relatief goed uit. Ik kijk morgen niet in mijn spiegels, maar ga aanvallen en kijk vooruit."