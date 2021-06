Samenvatting F1 GP Stiermarken VT3: Hamilton 2 tienden sneller en hindert Verstappen tijdens snelle ronde in Oostenrijk

Lewis Hamilton heeft de snelste tijd gereden in de derde vrije training van de Formule 1 Grand Prix van Stiermarken in Oostenrijk. De Brit is twee tienden van een seconde sneller dan Max Verstappen op de Red Bull Ring bij Spielberg.

Lewis rijdt zijn snelle tijd op zacht rubber tijdens een simulatie van zijn kwalificatierun. Hamilton noteert een 1:04.369. Bottas is ook snel en rijdt de derde snelste tijd. Hij staat daarmee twee tienden voor Sergio Perez in de tweede Red Bull.

De top-tien is als volgt:

Hamilton, Verstappen, Bottas, Perez, Tsunoda, Gasly, Leclerc, Alonso, Stroll.

Track and Air

Bij een buitentemperatuur van 21,6 graden Celsius en een baantemperatuur van 46,4 graden Celsius gaat de voorbereidende training vooraf aan de kwalificatie van start. Er is kleine kans op regen, de training begint onder een stralende zon.

Start van de training

Nikita Mazepin en Mick Schumacher begeven zich als eersten op het asfalt. Haas F1-coureur Mazepin wordt zijn snelste tijd tot drie keer achter elkaar afgenomen. De Russische coureur maakt het circuit steeds eigenhandig breder dan dat de baan daadwerkelijk is.

De wedstrijdleiding is dit weekend streng: als coureurs te wijd gaan bij de laatste paar bochten, wordt onverbiddelijk hun rondetijd afgenomen vanwege het niet respecteren van de 'track limits'. Mazepin rijdt drie ronden op rij steeds te wijd, en noteert pas na de vierde doorkomst een tijd.

Hoe snel is Lewis Hamilton?

Tijdens de eerste trainingen op vrijdag zagen we ook al dat veel coureurs te wijd gingen, waarna zij hun snelle ronde opnieuw moesten noteren. Dat is ook de reden dat we niet weten of Lewis Hamilton zijn Mercedes op snelheid heeft heten te krijgen dit weekend: Hamilton's snelste rondetijd werd vrijdagmiddag niet genoteerd.

Hamilton eindige de training op een vierde plaats, maar dat is geen goede weergave van zijn ware snelheid. Volgens Max Verstappen zou Lewis Hamilton zelfs wel sneller kunnen zijn dan de Red Bull. Wellicht geeft deze training daar meer duidelijkheid over.

Verstappen en Hamilton komen naar buiten

De top-coureurs komen pas na ruim tien minuten in de training de baan op gereden. Bottas kende gisteren zijn opmerkelijke en nooit eerder vertoonde spin in de pitstraat, dit keer moet hij even in de remmen als hij de pitstraat uit wil rijden: AlphaTauri stuurt een van hun auto's vlak voor Bottas naar buiten. De Fin moet even op de rem.

Momentje voor Sainz

Carlos Sainz kende vrijdag ook al veel rommelige momenten tijdens de training, ook vandaag blijkt dat hij de limieten opzoekt met zijn Ferrari: bij bochten vier en vijf gaat hij weer net iets te wijd, maar hij weet zijn Ferrari uit het grind te houden.

Pierre Gasly kon tijdens de tweede training niet rijden, omdat Honda "iets had gevonden" in de powerunit van de Fransman. Daarom werd er onderzoek gedaan en kon hij niet rijden. Wat er aan de hand was, is niet duidelijk. Wel lijkt het euvel opgelost: Gasly rijdt weer en zet de voorlopig vierde snelste tijd met nog ruim een half uur te gaan in deze training. Teamgenoot Yuki Tsunoda zet een snelle tijd en is voorlopig tweede.

Geel voor Nikita Mazepin: spint

Nikita Mazepin geeft zijn criticasters voer om te spotten met zijn achternaam: hij spint van de baan. Mazepin gaat te vroeg op zijn gas en zijn achterwielen spinnen de auto in het rond. De Haas-coureur zal nu vlakke kanten op zijn zachte banden hebben, hij mag terug naar de pits rijden en staat voorlopig onderaan.

Verstappen ruim 0,3 seconde sneller dan Hamilton

Als alle coureurs hun snelste tijd genoteerd hebben staat Verstappen met een tijd van 1:04.971 voorlopig bovenaan. Lewis Hamilton wordt op de hoogte gebracht van het gat ten opzichte van Verstappen. De Brit klinkt verbaasd via de boordradio. Hamilton zegt dat hij topsnelheid mist ten opzichte van Verstappen. Het verschil tussen de titelrivalen bedraagt 0,396 seconde, met nog ruim 16 minuten te gaan zijn in deze training.

Hamilton snelste tijdens kwalificatie-simulatie

Lewis Hamilton doet op zachte banden een simulatie van zijn kwalificatie en trekt de snelste tijd flink naar beneden. Hij noteert een 1:04.369. Bottas is ook snel en noteert de voorlopig tweede tijd. Max Verstappen staat iets langer in de pitstraat, voordat hij een kwalificatierun kan doen.

Rijdt Hamilton Verstappen in de weg?

Als Verstappen zijn snelste ronde rijdt, krijgt hij te maken met een langzaam rijdende Lewis Hamilton. Volgens Verstappen rijdt Hamilton hem in de weg. Hij breekt zijn ronde af, rijdt langszaam door de pitstraat langs zijn team, voordat hij nog een poging waagt.

Baanlimieten

Verstappen klimt naar de tweede stek achter Hamilton, maar komt nog twee tienden tekort tijdens zijn ronde. Als hij zijn snelle ronde vervolgens rijdt, wordt die tijd niet genoteerd vanwege het overschrijden van de baanlimieten bij bocht tien.