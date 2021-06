Samenvatting F1 GP Stiermarken VT2: Verstappen dendert door en rijdt snelste tijd voor Ricciardo en Ocon

Max Verstappen noteert de voorlopig snelste tijd tijdens de tweede vrije training in de Grand Prix van Stiermarken op de Red Bull Ring bij Spielberg in Oostenrijk.

Daarmee is de Red Bull Racing-coureur 0,336 seconde sneller dan Daniel Ricciardo en Esteban Ocon. Lewis Hamilton rijdt de vierde tijd en komt 0,4 seconden tekort op de tijd van Verstappen.

De volledige top-tien is als volgt: Verstrappen, Ricciardo, Ocon, Hamilton, Alonso, Vettel, Norris, Stroll, Perez en Giovinazzi.

Samenvatting VT2:

Het is het eerste raceweekend van een tweeluik op het 'thuiscircuit' van Red Bull Racing: de Red Bull Ring.

Track and Air:

Het is bewolkt, er hangen veel wolken rond de baan: er is 80 % kans op regen. De baan is droog bij de start van de training, de asfalttemperatuur is 47 graden Celsius, de buitentemperatuur 22 graden Celsius.

Start van de training:

Pierre Gasly kan niet rijden, want er is iets mis met zijn Power Unit dat nu moet worden onderzocht. Dat meldt motorleverancier Honda op Twitter. Er wordt iets uitgelezen en onderzocht omdat men iets vond in de data, zo blijkt uit het korte bericht.

After FP1, we noticed something on the data from @PierreGASLY's PU. Unfortunately, it will take some time to check, so he will not be taking part in #FP2. 🇦🇹 #PoweredByHonda pic.twitter.com/LmitD5rxyW — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) June 25, 2021

📻 The airwaves were lively in first practice!



Catch up with all the highlights from FP1 🎥#StyrianGP 🇦🇹 #F1 — Formula 1 (@F1) June 25, 2021

Sainz spint

De regen neemt langzaam wat meer toe, na tien minuten rijden staat Carlos Sainz andersom in het grind naast de vierde bocht. Hij weet zijn Ferrari aan de praat te houden en kan terug komen naar de pitstraat, alwaar de vlakke kanten op de Pirelli's worden bekeken door zijn team.

Sebastian Vettel en Lance Stroll zijn snel met de Aston Martin's; zij tonen dat de baan weer droog is en dat de regen de tijden weer naar beneden getrokken kunnen worden.

De regen trekt weer weg

Vettel is voorlopig eerste voor zijn teamgenoot Stroll. Iedereen is inmiddels de baan op. Lewis Hamilton heeft dat begrepen en komt op de zachte rode band naar buiten: noteert een snelle tijd, maar Esteban Ocon weet de tijd verder naar beneden te rijden: hij komt met zijn Alpine in 1.05:790 over de streep.

Latifi schrijft zijn banden af

Nicholas Latifi vernielt een setje Pirelli-rubbers, nadat hij zich verslikt in de dubbel linker-doordraaiers na bocht vijf: De Williams komt iets te wijd uit en spint van de baan. De marshalls kunnen hun boekjes even weg leggen en een gele vlag zwaaien vanwege de fout van Latifi, die daarna langzaam terug rijdt naar zijn team.

Nikita Mazepin spint door de grindbak

Die vlaggen kunnen ze nog geen minuut later wederom in de rondte laten wapperen, als Nikita Mazepin met zijn Haas F1-bolide door het grind stuitert. Zelfs de Russische coureur vergist zich in deze baan, die inmiddels droog is na de spetters die begin deze training nog vielen.

Geen weekend zonder een spin van...

Nikita Mazepin! 👋🏻



De Rus belandt ook in de grindbak 💥#ZiggoSportF1 #F1 #StyrianGP🇦🇹 pic.twitter.com/AIbFWNyWWt — Ziggo Sport F1 (@ZiggoSportF1) June 25, 2021

Groene vlag + rode banden = snelst tijd

Na het kortstondige geel kan er weer voluit gereden worden: Verstappen laat daar geen gras over groeien en noteert de snelste tijd.



Met nog een half uur te gaan ziet de top-tien er zo uit: Verstappen, Ricciardo, Ocon, Hamilton, Alonso, Vettel, Norris, Stroll, Sainz, Perez.

Bottas spint, maakt verkeerde grap op verkeerde moment

Valtteri Bottas zorgt voor een zeer opmerkelijke moment: hij spint in de pitstraat. Hij oefent een pitstop bij zijn teamgenoten, maar bij het wegrijden draaien niet alleen zijn achterwielen teveel, de gehele auto spint te hoogte van de de pitmuur bij McLaren.

Zijn team vraagt via de boordradio wat er precies aan de hand was, Bottas reageert met een grapje dat hij zijn banden wilde warmdraaien. Er kan niet om gelachen worden en of er na afloop nog veel te lachen valt voor Bottas valt te bezien.

Onderzoek na afloop naar Bottas' spin

De mensen van McLaren helpen de auto bij het steken, zodat Bottas alsnog zijn weg kan vervolgen door de pitstraat. Ondertussen klaagt Andreas Seidl van McLaren via de radio bij wedstrijdleider Michael Masi: Seidl meldt dat dit een 'krankzinnige' situatie was en dat daar gemakkelijk mensen van zijn team - maar ook aan de pitmuur - gewond hadden kunnen raken door de spin van Bottas.

Een spin in de pitlane! 😱



Bottas laat z'n team weten dat 'ie de banden alvast heeft opgewarmd 🤣#ZiggoSportF1 #F1 #StyrianGP🇦🇹 pic.twitter.com/uMSy72gZYU — Ziggo Sport F1 (@ZiggoSportF1) June 25, 2021

Het zwaard van Damocles hangt dus boven het hoofd van Bottas, aangezien de wedstrijdleiding aangeeft dat er na afloop van de sessie nader bepaald zal worden of de Finse coureur hier nog een straf voor krijgt.

A close moment for Bottas! 😳



He spins out of the pit box but keeps the car out of the wall.



The McLaren squad give him a helping hand! 🤝



📺: @SkySportsF1

📱: https://t.co/CkqLNAZAQx#SkyF1 #StyrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/tjz2XXZmYS — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) June 25, 2021

Aan het einde van de training verandert er in de pikorde niet al te veel. Het valt op dat de beide Aston Martin's weer sterk in de top-tien meekomen, maar ook de beide Alpine-coureurs zich kiplekker lijken te voelen.

Wellicht heeft het met de bergachtige omgeving rond Spielberg te maken, waardoor Alpine zo sterk vooraan mee rijdt in de top-tien.

Valtteri Bottas kan zijn twaalfde tijd niet aanscherpen en lijkt nog opvallend ver achter te blijven, terwijl ook Perez met de negende plaats nog zes tienden tekort komt op zijn kopman. De Ferrari's lijken het lastig te hebben en zullen hun best moeten doen om de top-tien te halen.