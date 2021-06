Vrije training F1 Grand Prix Frankrijk: Bottas snelste voor Hamilton en Verstappen in eerste vrije training

Valtteri Bottas heeft de snelste tijd gereden tijdens de eerste vrije training in de Grand Prix van Frankrijk op Paul Ricard. Bottas is sneller dan Hamilton, Verstappen, Perez, Ocon, Ricciardo, Alonso, Gasly Norris en Tsunoda.

Max Verstappen schoot een aantal keren van de baan en had daarmee zeker geen vlekkeloze training. Met zijn derde tijd komt hij vier tienden tekort op de snelste Mercedes. Perez rijdt achter Verstappen de vierde tijd.

Start van de training:

Roy Nissany mag deze training plaats nemen in de Williams van George Russell, en dus gaat de coureur uit Israel direct de baan op met de Williams. Veel coureurs moeten wennen op de nog 'groene' baan; Yuki Tsunoda spint en kan zijn weg vervolgen. Kimi Raikkonen gaat ook te wijd als hij de baan verkent.

Mick Schumacher spint en ook raakt de boarding, terwijl Tsunoda in de laatste bocht van de baan vliegt.

Grip zoeken en vinden

Er ligt nog weinig rubber op de baan, maar dit Grand Prix weekend zijn er ook andere race-klasses actief en dus zal de baan naar verwachting steeds wat meer grip bieden naar verloop van de tijd.

Esteban Ocon is nadat hij zijn contract met drie jaar mocht bijtekenen als eerste naar de helmen-winkel gegaan. Tijdens zijn thuisrace op Franse bodem heeft Ocon wel iets te vieren, nu hij zijn toekomst in de F1 voorlopig heeft vastgelegd bij het Franse Alpine-team. Voor zijn thuispubliek heeft hij dan ook deze speciale helm meegenomen.

A special helmet for a special race!

Everyone ready for #FP1 coverage at the #FrenchGP?! pic.twitter.com/xl6X87FTID — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 18, 2021

McLaren eerst Mansour Oijeh

McLaren rijdt dit weekend met op de auto speciale aandacht voor de onlangs overleden McLaren-investeerder Mansour Ojjeh. Hij overleed op 68-jarige leeftijd. De Fransman was de laatste decennia nauw verbonden met McLaren. Hij werd dan ook graag gezien in de paddock. Het team van McLaren schrijft dat beide auto's "zijn naam zullen dragen" dit weekend op Paul Ricard.

In tribute to our friend Mansour Ojjeh, both McLaren cars will carry his name this weekend.



Racing for you, Mansour. 🧡 pic.twitter.com/wfIa5H9pfY — McLaren (@McLarenF1) June 18, 2021



Sebastian Vettel crasht

Sebastian Vettel vliegt van de baan en raakt zelfs de boarding, wat bijna een kunst is aangezien de lange uitloopstroken op het circuit. De Aston Martin vliegt van de baan in bocht 11. Gele vlaggen worden gezaaid om dat Vettel niet op eigen kracht naar de pitstraat kan rijden. "Ik zit vast in de neutrale versnelling", meldt hij zijn team via de boordradio.

De auto van Vettel lijkt te moet worden afgevoerd, maar uiteindelijk lukt het hem om weer gang in de groene bolide te krijgen en kan hij terug naar zijn team. Het geheel zorgt voor gele vlaggen en dus kunnen de andere coureurs even niet anders dan een kort langs hun teams te gaan.

"Dure" stuurfout Bottas

Valtteri Bottas gaat te wijd in de bocht waar 'gele broodjes' buiten de baan liggen. De 'track limits' worden in deze bocht niet achteraf bestraft, maar direct.

De gele verhogingen liggen een paar meter naast de baan, maar Valtteri Bottas gaat er vol overheen. Hij had waarschijnlijk liever dat zijn tijd alleen was afgenomen, want nu heeft hij schade aan zijn vloer. Bottas rijdt terug naar de pits.

Er is contact tussen Michael Masi en het team van Mercedes. Er klinkt een zeer gefrustreerde engineer die vertelt niet blij te zijn met de gele verhogingen: Mercedes zegt dat er aanzienlijke schade is aan de bodem van de auto van Bottas. De schade kan van 10.000 oplopen tot zo'n 100.000 Britse ponden, schat het team in. Masi heeft er geen antwoord op.

De gele verhogingen zullen dus door andere coureurs vermeden moeten worden, zeker ook gezien het afgesproken budgetplafond. Elke cent die in schadeherstel gestoken moet worden, kan niet worden uitgegeven aan ontwikkeling en het sneller maken van de bolide.

Bottas lijkt te moeten uitstappen, maar blijkbaar valt de schade aan de vloer wel mee en kan hij gewoon weer verder rijden. Dat doet hij verdienstelijk: Bottas is sneller dan Lewis Hamilton en de rest van het F1-veld.

Sainz spint maar houdt de Ferrari uit de boarding

In de tweede bocht gaat Carlos Sainz hard van de baan, maar hij kan voorkomen dat zijn Ferrari de boarding raakt. Met vlakke kanten op zijn rubber kan hij terug naar de pitstraat.

Met nog vijf minuten te gaan is Valtteri Bottas het snelste met een 1:33.448, waarmee hij drie tienden sneller is dan Lewis Hamilton.

Max Verstappen schiet ook even van de baan en moet daar nog wat kegels ontwijken, maar hij kan gewoon zijn weg vervolgen. De Nederlandser had geen vlekkeloze sessie, maar hij gaf vrij gerichte informatie naar zijn team over zijn onvrede over een bepaalde hapering waardoor de auto niet lekker instuurt. Het team zal daarnaar willen kijken om het op te lossen.