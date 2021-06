Samenvatting: VT2 GP Azerbeidzjan: Perez en Verstappen domineren Ferrari, Mercedes buiten de top-tien

Sergio Perez heeft de snelste tijd gereden tijdens de tweede vrije training in de Grand Prix van Azerbeidzjan in de straten van Bakoe. Max Verstappen had meer moeite dan tijdens de eerste training; hij reed de tweede snelste tijd. Carlos Sainz heeft de derde tijd op de klokken gezet.

Mercedes worstelt: Hamilton en Bottas komen in de top-tien niet voor, terwijl beide coureurs het lastig leken te hebben op het stratencircuit. Lewis Hamilton eindigt op de elfde stek, terwijl Valtteri Bottas de zestiende tijd noteert en daarmee liefst twee volle seconden langzamer is dan de snelste tijd van Sergio Perez in de Red Bull. Hamilton komt ruim een seconde tekort op de snelste Red Bull.

De top-tien ziet er zo uit: Perez, Verstappen, Sainz, Leclerc, Gasly, Alonso, Giovinazzi, Norris, Ocon, Tsunoda.

Start van de training

Er waren veel incidentjes tijdens de eerste vrije training van vrijdagochtend, wellicht omdat de baan toen nog vrij 'groen' was. Inmiddels zou er iets meer grip moeten zijn op de baan door de straten van Bakoe. De zon breekt door en de wind neemt ook toe. Dat kan bij een aantal bochten leiden tot verrassingen voor coureurs.

Sebastian Vettel spint in bocht 16, terwijl Lando Norris een bocht eerder iets te laat remt.

Sainz ergert zich aan Mazepin en andersom

Carlos Sainz wordt opgehouden door Nikita Mazepin, maar Mazepin meldt via zijn boordradio aan Haas dat hij zich ook ergert aan Sainz. "Wat is die Sainz moeilijk aan het doen? Wat denkt hij: eerst vernielt hij mijn ronde en dan verwacht hij dat ik hem help?"

Sainz breekt zijn ronde duidelijk met irritatie af en maakt een bepaald handgebaar naar de Haas-coureur uit Rusland. Hij verbijt zich via de Ferrari-teamradio en klaagt dat hij werd opgehouden door de Haas met de Rus achter het stuur: "Die gozer, echt waar.. "

Code rood: Nicholas Latifi valt stil

Rode vlaggen worden gezwaaid, omdat de Williams van Nicholas Latifi stil valt in bocht twee. De motor klinkt niet helemaal jofel als de bolide stil valt. Omdat de Williams op een lastige plek staat moeten de coureurs naar de pitstraat komen en wordt de sessie even stil gelegd. De tijd tikt echter wel gewoon door, Latifi zal als ridder te voet terug moeten zien te komen in de pitstraat, terwijl zijn Williams wordt weg getakeld.

Nicky comes to a halt on track 😩 We'll get the car back as soon as possible and investigate 👊 pic.twitter.com/DabYP1MJH4 — Williams Racing (@WilliamsRacing) June 4, 2021

Bij Alpine weten ze hun tijd toch goed te besteden, zij oefenen een pitstop.

Pitstop practice for Esteban and BOX, BOX. #AzerbaijanGP pic.twitter.com/EVjtVIDAuy — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 4, 2021

Groene vlag: nog 39 minuten te gaan

Alle coureurs gaan weer naar buiten en proberen snellere tijden neer te zetten.

Leclerc vernielt zijn voorvleugel



Leclerc vernielt zijn Ferrari's voorvleugel door de muur te raken in bocht 15. Stratencircuits lijken nog geen denderend succes voor de Monegask in dienst van Ferrari: In Monaco crashte Leclerc in de muur tijdens zijn kwalificatie, waar hij wel een pole position wist te veroveren, maar uiteindelijk de race niet kon starten als gevolg van die crash.

Geen keuze: muur

Wat gaat er hier in Bakoe mis? Leclerc remt te laat, maar maakt vervolgens geen keuze: hij had veilig kunnen uitwijken naar de escape-route. Dat doet hij niet, waardoor hij de muur raakt en zijn vleugel verliest. Hij kan zonder vleugel terug naar de pits. Het is de oorzaak van een virtuele safetycar, waarbij coureurs op 40% van het vermogen kunnen rijden terwijl er gele vlaggen worden gezwaaid.

Mick Schumacher heeft pech: olielekkage

HaasF1's Mick Schumacher is niet meer op de baan geweest sinds de code rood. Volgens zijn team is er sprake van een olielekkage, waardoor hij kostbare en leerzame tijd misloopt op de baan. De kans is klein dat Schumacher alsnog de baan op zal kunnen komen tijdens deze tweede training.

Ook Fernando Alonso laat zich graag zien op het asfalt.

Fernando joins the fun. Both cars are back out and on the soft tyres. #AzerbaijanGP pic.twitter.com/9I0e0wh1fv — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 4, 2021

Er zijn nog twintig minuten te gaan als de voorlopige top-tien er als volgt uitziet: Perez, Verstappen, Sainz, Leclerc, Gasly, Alonso, Giovinazzi, Norris, Ocon en Tsunoda.

Verstappen klaagt: te weinig grip aan voorkant van de auto

Max Verstappen laat het team van Red Bull weten niet tevreden te zijn met de veranderingen die hij voelt in de auto; in tegenstelling tot eerder, voelt Verstappen met name aan de voorkant van zijn auto te weinig grip, zo valt te horen via de teamradio.

Mick Schumacher komt met zijn Haas toch even de baan op: het is geen succes. Mick Schumacher vertelt dat zijn auto de gang niet heeft waarna hij terug naar de pitstraat wordt begeleid door zijn team. Hij moet hoge versnellingen aanhouden en moet zo min mogelijk toeren maken, vertelt zijn engineer.

Mercedes voorlopig buiten de top-tien

Mercedes worstelt: Hamilton en Bottas staan met nog 12 minuten te gaan niet in de top-tien. Hamilton elfde, Bottas zestiende. Bottas verbetert niet, maar spint met zijn Mercedes waarna hij met gehavende banden zijn weg vervolgt.

Bottas bringing the smoke show to Baku 💨



He's currently down in P16 this session ⏱#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/sJPLDX7oUf — Formula 1 (@F1) June 4, 2021

Het team van Mercedes lijkt zware worstelingen te moeten doorstaan op het circuit in Bakoe.

Promising start, but the weekend is still long 🤜🏻🤛🏻



GIO ➡️ P7

RAI ➡️ P12#AzerbaijanGP pic.twitter.com/7v6qqPVyxF — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) June 4, 2021

Net als vele andere coureurs gaat ook Carlos Sainz even te wijd bij bocht 16. Het is de enige plek op het circuit waar de wedstrijdleiding controleert of de track limits er worden gehoorzaamd.

The second practice session is over. 🏁



Lando finishes in P8 and Daniel finishes in P13.



Back for more tomorrow, team. 👊#FP2 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/bVKX56qV3Q — McLaren (@McLarenF1) June 4, 2021

Surprised the numbers on the template go that high! 🙃



Lacking pace today. Long night ahead. Lots to understand before Saturday. pic.twitter.com/gYPLq1bBQR — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 4, 2021

Einde van de sessie

Hieronder ziet u de uitslag, waaronder u uw mening kwijt kunt over deze chaotische sessie en de wellicht verrassend grote verschillen in snelheid tussen Mercedes en Red Bull. Zou Lewis Hamilton dan toch gelijk krijgen toen hij zei: "De teams met flexibele achtervleugels hebben in Bakoe wel tot 0,6 seconde voordeel per ronde"? Hoeveel voordeel de eveneens flexibele voorvleugel van Mercedes eventueel oplevert, is niet bekend.