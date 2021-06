Samenvatting eerste vrije training Bakoe: Max Verstappen snelste tijd, Mercedes ver achterop

Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. Charles Leclerc zet de Ferrari op de tweede snelste tijd. Carlos Sainz noteert de derde snelste tijd. Mercedes heeft de gang er vrijdagochtend nog niet in zitten.

De top-tien wordt compleet gemaakt door Riccoardo, Hamilton, Norris, Verstappen, Gasly, Bottas, Raikkonen en Stroll.

Bottas is op tijd

De Flying-Fin Valtteri Bottas is op tijd gearriveerd en zit netjes gegordeld achter het stuur van zijn Mercedes. We kunnnen beginnen aan de eerste vrije training van de Grand Prix van Bakoe in Azerbeidzjan.

He made it. 👊😂 Welcome Baku, VB! pic.twitter.com/ea1hIdh6eo — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 3, 2021

Het land staat bekend om haar vliegende tapijten, iets dat Valtteri Bottas gisteren wel heel erg goed van pas zou zijn gekomen.

GPToday doet live verslag van de training, deze paging kunt u regelmatig verversen om zo niets te hoeven missen van de actie op de baan.

Start van de training

Voor het eerst wordt een vrije training van een Formule 1 Grand Prix gestart terwijl er een Nederlander aan de leiding gaat in het klassement voor coureurs in het wereldkampioenschap Formule 1.

Direct de baan op

Vrijwel alle coureurs gaan direct de baan op om de baan te verkennen, Max Verstappen wacht een aantal minuten en laat zich dan ook op het asfalt zien.

Mick Schumacher meld via de boordradio dat het erg glad is op de witte lijnen op de straten van Bakoe. Lando Norris verschijnt op de baan met flow vis verf, het goedje moet het team van McLaren meer inzicht geven over de luchtstromen langs de wagen.

Even is er een virtuele safetycar, omdat een baancommissaris even de baan op moet om iets op te rapen dat daar niet behoort. Carlos Sainz voelt wat vibraties onder het remmen terwijl Lewis Hamilton een proefstart maakt als hij de baan op komt.

Met zo'n twintig minuten in de training heeft iedereen een tijd gereden. Lewis Hamilton is dan het snelste op de zachte band. Max Verstappen staat achter hem met een tijd die hij noteerde op het medium rubber.

Tsunoda mist rempunt, gele vlag

Yuki Tsunoda mist zijn rempunt en parkeert zijn auto in de escape-route; een inham buiten de baan bij bocht vier. De Japanner heeft echter zo'n vier minuten nodig om zijn auto weer in de baan te krijgen, al die tijd zwaaien de marchalls hun armen lam door het zwaaien van de gele vlag.

Via de boordradio vraagt Yuki 'the rookie' Tsunoda aan zijn team hoe hij de bolide van AlphaTauri in z'n achteruit kan schakelen. Het duurt normaal gesproken vreselijk lang voor de coureurs voordat ze dat hele lange rechte stuk eindelijk hebben afgelegd op de baan in Bakoe, maar Yuki Tsunoda heeft nog meer tijjd nodig om uiteindelijk zijn weg te vervolgen richting de pitstraat.

Verstappen heeft last van Ocon

Max Verstappen klaagt via de boordadio over gevaarlijk langzame rijdende collega's. "Dat is super gevaarlijk", voegt hij eraan toe. Zijn team bevestigt dat het de Fransman Esteban Ocon was die niet alert was en met zijn Alpine zorgde voor een link momentje voor Verstappen.

Voorlopige top-tien

Met nog zo'n 35 minuten te gaan heeft Lewis Hamilton de voorlopig snelste tijd gereden in de eerste vrije training van de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. Hij reed zijn snelste tijd op het zachte rubber. Max Verstappen noteerde de tweede voorlopige snelste tijd op de mediums.

De top-tien ziet er achter de twee titelkandidaten vervolgens zo uit: Norris, Leclerc, Vettel, Sainz, Stroll, Ricciardo, Alonso en Gasly.

Norris en Hamilton spinnen in het rond

Lando Norris spint zijn McLaren, terwijl zijn teamgenoot Daniel Ricciardo de voorlopig snelste tijd noteert. Yuki Tsunoda is niet de enige die even moet zoeken naar zijn achteruitversnelling: ook Lewis Hamilton speurt op zijn stuurwiel naar de juiste knop om zijn Mercedes een stukje achteruit te laten rijden: de Britse zevenvoudig wereldkampioen is gespind in bocht 15.

Nikita Mazepin gaat niet snel genoeg aan de kant, meent Max Verstappen. Zijn ongenoegen blijkt als hij zijn snelle ronde afbreekt en via de boordradio roept; "Ongelofelijk, ongelofelijk. Hij gaat maar niet aan de kant."

Nikita Mazepin beschadigt zijn auto licht door de muur te raken bij bocht vijftien, even daarna spint Mick Schumacher van de baan.