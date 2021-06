Daniel Ricciardo krabbelt overeind, verzamelde nieuwe moed en werkt aan herstel

Daniel Ricciardo wilde na de Grand Prix van Monaco even helemaal niets meer van de Formule 1 weten. "Monaco was niet mijn weekend, maar ik streef naar verbetering in Bakoe”, zo laat de Australiër weten voorafgaand aan het raceweekend in Azerbeidzjan.

Ricciardo vertelt dat hij samen met zijn team veel werk heeft verzet, zo bracht hij veel tijd in de simulator door, zoekend naar verbeterpunten. Samen met het team is Ricciardo er alles aan gelegen om te ontrafelen waarom hij zoveel snelheid miste ten opzichte van Lando Norris die de andere McLaren in Monaco naar het podium reed. Ricciardo kwam niet verder dan de teleurstellende twaalfde plaats in Monte Carlo.

Tot nu toe heeft Ricciardo het in 2021 vooral erg zwaar naast Lando Norris. Pijnlijk is het als Norris onderweg naar het podium Daniel Ricciardo op een ronde achterstand zet.

Dr Helmut Marko ziet het met lede ogen aan en kwam eerder deze week met adviezen voor Ricciardo

Ricciardo vertelt hoe hij toegewerkt heeft naar de Formule 1 Grand Prix van Bakoe in Azerbeidzjan.

De Australische coureur vertelt: “Het team en ik hebben hard gewerkt op de simulator om de belangrijkste gebieden die we moeten verbeteren aan te wijzen, te begrijpen en analyseren. Het was belangrijk om de tijd te nemen om te resetten en opnieuw te focussen voordat ik naar Bakoe ging."

In 2017 schreef Ricciardo de Grand Prix van Bakoe nog op zijn naam, toen reed hij nog in de Red Bull-bolide. Een jaar later reden Verstappen en Ricciardo elkaar in Bakoe van de baan. Hoe dan ook is het stratencircuit dus bekend terrein voor de Australiër.

Ricciardo: “Baku is een echt cool stratencircuit en het is één van die races waar alles kan gebeuren. Hopelijk kunnen we de auto vrijdag vanaf het begin op het juiste spoor brengen qua afstellingen, dan moeten we zorgen dat we een degelijk weekend hebben.”