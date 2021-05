Daniel Ricciardo wil komende dagen niets met F1 te maken hebben

Na zijn sombere optreden tijdens de Grand Prix van Monaco, zal Daniel Ricciardo 'een paar dagen niets met de F1 te maken hebben' in plaats van te veel analyseren waarom het dit weekend niet goed ging. De Australiër vond het leven verre van soepel sinds hij de overstap maakte van Renault naar McLaren voor 2021, een stap die de basis moest leggen voor een toekomstige titeluitdaging.

Aan de andere kant van de garage creëert Lando Norris zeker hoop op een wereldtitel in zijn toekomst, maar voor Ricciardo is die droom nog ver weg.

Zonder twijfel was de Grand Prix van Monaco tot nu toe het dieptepunt in de McLaren-carrière van Ricciardo. In geen enkel stadium van het weekend was hij zelfs maar in de buurt van het prestatieniveau van Norris. Tijdens de race kwam hij slechts als twaalfde over de finish, terwijl Norris voor de tweede keer dit seizoen het podium haalde.

Afstand nemen

Maar in plaats van de GP van Monaco in 2021 te veel te analyseren, zal Ricciardo in plaats daarvan afstand nemen en kijken om verfrist terug te komen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. In gesprek met Sky F1 zei Ricciardo: "Ik denk dat het hele weekend gewoon een weekend was om te vergeten. Het is duidelijk dat Lando Norris en de rest van het team een ​​podium hebben gekregen, dus ik wil ze natuurlijk feliciteren en ze hebben het goed gedaan."

"Ik weet niet eens of we zo verkeerd bezig waren, het weekend is gewoon nooit echt op gang gekomen. We hebben niet echt een andere gekke afstelling geprobeerd, de auto's van Lando en mij waren qua set-up eigenlijk identiek. Ik probeer daar niet hooghartig over te zijn, ik heb duidelijk meer te leren met deze auto dan met Lando."

"Het is gewoon een raar weekend vanaf de start op donderdag, echt een weekend om snel te vergeten. Ik ga dit weekend niet te veel analyseren, maar de komende dagen ga ik afstand nemen en wil er niet aan denken."