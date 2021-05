Daniel Ricciardo moet zijn zelfvertrouwen hervinden en is "in de war" na P12

Terwijl zijn teamgenoot Lando Norris vanaf de vijfde startplaats de Grand Prix van Monaco mag aanvangen, zal Daniel Ricciardo de race als twaalfde aanvangen. Dat doet zijn zelfvertrouwen weinig goeds. Zelfvertrouwen is de sleutel in de smalle straten van het prinsdom.

De Australiër geeft dan ook toe dat hij "in de war" is nadat hij een volle seconde tekort kwam op zijn jongere teamgenoot.

Ricciardo won de prestigieuze Grand Prix in 2018, twee jaar nadat hij naast de overwinning greep na een desastreuze pitstop van Red Bull Racing.

Ricciardo worstelt in de McLaren sinds zijn overstap van Renault naar het team uit Woking. "Ik ben waarschijnlijk in de war. Het hele weekend ben ik de mindere ten opzichte van mijn teamgenoot en het kan niet zo zijn dat ik zoveel langzamer ben hier. Het is een mysterie voor mij."



Ricciardo vervolgt: "Ik zegt niet dat ik een seconde sneller zou moeten zijn, maar ik kan mij niet heugen dat ik ooit zo ver achter lag."

Ricciardo vertelde ook na de vrije trainingen dat hij soms het gevoel had een snelle ronde te hebben gereden, terwijl de harde feiten op de tijdentabel hem de waarheid toonden.

"Ik blijf vinden dat mijn ronde niet zo slecht was en als ik dan naar beneden kijk sta ik zo ver achter. Ik heb heb daar nog geen antwoorden op. Ik ben gewoon heel teleurgesteld dat het mij overkomt op een circuit waar ik van houd en waar kwalificeren zo belangrijk is. Dus ja, een raar weekend."

Zijn bekende smile ontbrak dan ook na afloop van de kwalificatie. "Volgens mij is de werkelijkheid dat ik zo'n seconde langzamer ben dan Lando. Natuurlijk ga ik kijken in de data maar het gat is zo enorm. We doen gewoon wat we kunnen", aldus de Australiër bij ZiggoSport.