Ricciardo heeft geen vertrouwen in McLaren-bolide

McLaren-coureur Daniel Ricciardo kent een stroef begin bij zijn nieuwe werkgever McLaren. De Australiër lijkt snelheid te missen in vergelijking met zijn sterk presterende teamgenoot Lando Norris. Na een korte opleving in Spanje was het in Monaco weer terug bij af. Volgens teambaas Andreas Seidl ligt dat niet zozeer aan Ricciardo, maar aan de karakterstiek van de wagen. De MCL35M vraagt een speciale rijstijl om het maximale eruit te halen en dat moet hij zich nog eigen maken.



Tegenover Motorsport.com zegt Seidl dat het team er alles aan doet om Ricciardo te helpen. Volgens de leiddingevende heeft de coureur uit Perth nog geen vertrouwen in de wagen. "Ik denk dat als je terugkijkt sinds het begin van het seizoen dat we met hem goede stappen vooruit hebben gezet. Maar om snel met onze auto te rijden, heb je een speciale rijstijl nodig die voor Daniel niet vanzelfsprekend is. Daarom is het niet zo gemakkelijk voor hem om er alles uit te halen."



Ricciardo krijgt van McLaren alle ruimte en steun om de MCL35M naar zijn hand te zetten: "We moeten nu gewoon als één team blijven samenwerken: blijf kalm, blijf analyseren en blijf leren. En dan zijn er twee dingen: hij past zich verder aan de auto en ziet dat het potentieel er is, wat een positieve uitwerking zal hebben voor hem. Dan kijken we tegelijkertijd ook onze kant over wat we kunnen doen om hem met de wagen verder te helpen, om hem zijn natuurlijke gevoel terug te geven dat je nodig hebt om snel te gaan.''