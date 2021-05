Damon Hill ziet psychologische oorlogsvoering: "Norris voerde bewust druk bij Ricciardo op"

Voormalig wereldkampioen Damon Hill zegt dat de opmerkingen van Lando Norris over het aanpassingsvermogen van Carlos Sainz, bedoelt waren om Daniel Ricciardo meer onder druk te zetten. Dat is de mening van de 60-jarige kampioen van 1996, die zich hiermee mengt in de discussie over de strijd die Ricciardo heeft met zijn McLaren.

Ricciardo maakte de overstap naar McLaren voor 2021 met hoge verwachtingen, vooral van buitenaf, waarbij velen voorspelden dat de Australiër moeilijk bij te benen zou zijn voor Norris qua snelheid.

Racewinnaar Ricciardo

Voordat Ricciardo arriveerde, bouwden Sainz en Norris een geweldige relatie op bij McLaren, maar Ricciardo bracht ervaring naar het team van een coureur die weet hoe hij races moet winnen, iets wat Sainz niet heeft. Tot nu toe leek dat er echter niet echt toe te doen, met Norris als de best presterende McLaren-coureur tot nu toe dit seizoen, met een paar podiumplaatsen in de eerste vijf races van dit seizoen.

Ricciardo vecht ondertussen om zijn stabiele vorm van weleer terug te vinden, maar tijdens de Grand Prix van Monaco werd zijn situatie er niet beter op omdat hij het hele raceweekend ver achterbleef bij het tempo van Norris.

Aanpassingsvermogen

Er is iets met die MCL35M waar Ricciardo gewoon geen vat op heeft, en Hill voelde de druk op de Aussie verder toenemen toen hij zag dat Norris suggereerde dat Sainz meer het vermogen heeft om zich aan te passen aan een lastige auto dan Ricciardo.

Damon Hill zei in de F1 Nation Podcast: "Ik denk dat Lando een aantal interessante opmerkingen heeft gemaakt door te zeggen dat Carlos erg goed was als hij een auto bestuurt die niet perfect is, en dat Daniel dat misschien niet kan."

"Ik denk dat dat druk legt op Daniel's schouders, als zijn teamgenoot suggereert dat hij geen type coureur is die zich kan aanpassen, terwijl dat wel van hem verwacht wordt."