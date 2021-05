Max Verstappen wint met overmacht in Monaco en pakt leiding in kampioenschap

Max Verstappen wint de race in Monte Carlo. De Nederlander deelt een mokerslag uit aan Lewis Hamilton en Mercedes in de strijd om het wereldkampioenschap. Lewis Hamilton wordt zevende.

Verstappen finisht voor Sainz en Norris. De jonge McLaren-coureur stond vol onder druk van Sergio Perez die ronde na ronde de snelste raceronde noteerde richting het einde van de race. Perez kon echter niet op het podium komen.

Lees hier het live-verslag van de Grand Prix van Monaco.

Drama al vóór de race

Drama nog voordat de race van start is. Charles Leclerc is uitgevallen met zijn Ferrari, nog voordat de race begon. Zijn team heeft de Ferrari zo goed mogelijk hersteld na kwalificatie van zaterdag, waarin hij crashte. Het team gokte erop dat de versnellingsbak niet verwisseld hoefde te worden, om zo een gridstraf te ontlopen. Wellicht niet de allerbeste keuze van teambaas Mattia Binotto.

The video (thanks to @FormulaReaction ) of @Charles_Leclerc



In the garage now testing the engine and data... have they taken a too bigger risk?#F1 #MonacoGP



pic.twitter.com/T5uXp3j8hm — FormulaNerds (@FormulaNerds) May 23, 2021

DNS

Leclerc kwam hoofdschuddend de tunnel uit gereden tijdens de ronde onderweg naar de grid. Die grid haalde hij echter niet, omdat de Ferarri niet naar behoren werkte. Hij parkeerde zijn auto in de garage, zijn monteurs probeerden nog te sleutelen, maar het is onbegonnen werk. Teleurgesteld stapte de Monegask uit, achter zijn naam komt een DNS: Did Not Start.

De Monegask loopt duidelijk teleurgesteld naar de startgrid om toch aanwezig te zijn bij de volksliederen. Max Verstappen start niet vanaf de pole position maar gewoon vanaf de tweede startplek die hij trainde tijdens de zinderende kwalificatie van gisteren.

Start van de Grand Prix van Monaco

Max Verstappen komt goed van zijn plaats, hij duikt als eerste coureur de tunnel in als de rest van het veld achter hem aan stormt. De eerste klap in een daalder waar. Bij dezen de daalder. Alle coureurs lijken goed door de eerste ronde te komen. Na een ronde ziet de top-tien er als volgt uit: Verstappen voor Bottas en Sainz. Daaarachter: Norris, Gasly, Hamilton, Vettel, Perez, Giovinazzi en Ocon.

Na drie ronden is de pikorde ongewijzigd. DRS mag vanaf deze ronde worden gebruikt. Verstappen zet ronde op ronde de snelste raceronde neer en heeft een gaatje van een kleine twee seconden opgebouwd ten opzichte van Valtteri Bottas.

Na tien ronden is de volgorde van het veld onveranderd. De complete top-tien rijdt op de zachte band. Lance Stroll is de race op de harde band gestart en rijdt op elfde plaats. Daarachter rijden Raikkonen, Ricciardo, Alonso, Russell en Latifi op de mediums. Tsunoda is de race aangevangen op de harde band. De beide Haas-coureurs zijn gestart op het zachte rubber. Mick Schumacher haalde zijn teamgenoot Nikita Mazepin in de haarspeldbocht in, de Rus koos eieren voor zijn geld en liet de Duitse zoon van Michael Schumacher de ruimte.

Perez noteert na vijftien ronden een aantal snelste raceronden waarmee hij de druk op Sebastian Vettel wat opvoert. Max Verstappen neemt dat vervolgens over als hij de snelste raceronde noteert. Het gat tussen Verstappen en Bottas is 2,3 seconden na zeventien ronden racen. Via de boordradio laat Max Verstappen zijn team weten "gelukkig" te zijn op zijn zachte band. Een aantal ronden later reageert het team dat Bottas begint te worstelen op de zachte rubbers. Hij krijgt problemen met zijn linker voorband, zo vertelt hij zijn team. Het gat tussen Verstappen en Bottas loopt op naar 2,9 seconden.

Na twintig ronden racen krijgt Lando Norris een waarschuwingsvlag: hij mag de chicane niet meer afsnijden.

Achterblijvers

Nikita Mazepin wordt bijna op een ronde gezet door Verstappen. Het valt te hopen dat de Rus netjes en veilig aan de kant gaat voor de Nederlander. Op het krappe stratencircuit is weinig ruimte, zeker niet voor fouten. Het gaat allemaal goed, ook Mick Schumacher gaat goed aan de gang.

Na 25 ronden geeft Max Verstappen aan dat hij blij is met het gedrag van zijn auto aan de voorkant. Tijdens de vrije trainingen op de donderdag klaagde de Nederlander juist nog dat hij veel last had dat zijn auto aan de voorkant te weinig grip had. Het team van Red Bull Racing heeft daarna veel veranderd aan de afstelling. Verstappen plukt daar nu dankbaar de vruchten van.

Ronde 30: Hamilton wisselt haar hard rubber

Lewis Hamilton wisselt harde banden. Als Valtteri Bottas hetzelfde wil doen een ronde later, slaat het noodlot toe: zijn rechtervoorwiel zit zo vast dat het wiel niet verwisseld kan worden. Er wordt meermaals geprobeerd, maar het is zinloos: Bottas valt uit.

De ramp voor Hamilton lijkt compleet

Lewis Hamilton is na zijn pitstop terecht gekomen achter Pierre Gasly. De undercut van Hamilton pakt niet goed uit en Hamilton klinkt zwaar gefrustreerd via de boordradio.

Max Verstappen maakt pitstop

Max Verstappen maakt in de 34ste ronde zijn pitstop, hij wisselt naar hard rubber. Het team maakt een bloedsnelle pitstop. De jackpot in Monte Carlo kan vandaag wel eens in de richting van Verstappen gaan: Lewis Hamilton verliest ook een plek aan Sergio Perez. P7 voor Lewis Hamilton. Perez is goed bezig; hij pakt op strategie plaatsen en ligt nu vierde. Max Verstappen ligt weer aan de leiding en heeft een gat van zo'n vijf seconden ten opzichte van Carlos Sainz die tweede ligt.

Na veertig ronden racen ziet de orde er als volgt uit: Verstappen leidt voor Sainz en Norris. Perez op de vierde plaats voor Vettel, Gasly, Hamilton, Stroll, Raikkonen en Ocon.

Het team van Mercedes laat via Twitter weten dat de wielmoer van Bottas dolgedraaid was.

A disaster for Valtteri. 💔 The wheel nut machined onto the axle as we attempted the pit stop, meaning the wheel cannot be changed. — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 23, 2021

Blauwe vlaggen voor achterblijvers

Opnieuw zal Verstappen Mazepin op een ronde achterstand moeten zetten. De Rus krijgt daarvoor blauwe vlaggen en gaat keurig aan de kant voor de Nederlandse coureur die zichzelf vandaag een grote dienst kan doen in de stand om het wereldkampioenschap. Mocht de race eindigen zoals de huidige stand is, dan zou Verstappen zelfs als leider in het kampioenschap kunnen afreizen naar de volgende Grand Prix in Baku.

Sainz rijdt het gat naar Verstappen dicht

Carlos Sainz heeft het tempo er flink in zitten en rijdt het gat naar Max Verstappen steeds verder dicht. De Spaanse coureur was ziedend na de kwalificatie omdat hij het gevoel had voor pole position te kunnen gaan. Vanwege de crash van zijn teamgenoot Leclerc had Sainz - net als Verstappen - geen kans meer om zijn snelle ronde af te maken. Sainz zal zijn eerste Grand Prix-overwinning in Monaco maar wat graag willen winnen; bovendien heeft hij minder te verliezen dan Max Verstappen. Dat zou nog wel eens spannend kunnen worden.

Fernando Alonso rijdt rond op de dertiende plaats, achter Daniel Ricciardo. De beide coureurs doen het aanzienlijk minder goed dan hun teamgenoten. Ricciardo wordt zelfs op een ronde gezet door zijn teamgenoot. Lando Norris ligt voorlopig op de derde plaats, Ricciardo rijdt rond op P12.

30 laps of the Circuit de Monaco remaining.



It's Lando in P3, Daniel P12. Keep going, team. 💪#MonacoGP 🇲🇨 [Lap 48] pic.twitter.com/U88WyA3Vcb — McLaren (@McLarenF1) May 23, 2021

Verstappen wordt gewaarschuwd voor de nader bij komende Carlos Sainz: "Hij heeft niets te verliezen", herinnert zijn team aan Max Verstappen. Carlos Sainz heeft het gat naar Max Verstappen verkleind naar 3,2 seconden. Er zijn nog twintig ronden te gaan in de straten van Monte Carlo.

Norris worstelt

Lando Norris worstelt op zijn banden en uit zijn onvrede bij zijn team. Sergio Perez ruikt bloed en noteert ronde na ronde de snelste raceronde. Als hij het gat van vier seconden dicht kan rijden én Norris kan inhalen, dan kan het een prachtige dag worden voor Red Bull Racing.

Steeds meer coureurs maken kleine foutjes, de spanning in deze race is zo hoog omdat de laatste loodjes nog wel eens zwaar zouden kunnen zijn. Lando Norris wordt gewaarschuwd: "Veel coureurs beginnen foutjes te maken, dus blijf geconcentreerd."

Lewis Hamilton maakt met nog tien ronden te gaan een pitstop en wisselt naar zacht rubber. Hij zal op z'n minst nog een extra punt willen scoren voor de snelste raceronde.

Door de extra pitstop van Hamilton kan Max Verstappen hem straks zelfs op een ronde zetten. Het is de vraag in hoeverre de Brit kleurenblind zal blijken voor de blauwe vlaggen. De Brit is echter sportief genoeg omdat niet te doen, bovendien is hij snel op zijn nieuwe zachte banden. Hij zet dan ook de snelste raceronde neer waarmee hij weer verder van Verstappen af komt te liggen.

Het gat tussen Max Verstappen en Carlos Sainz is ruim acht seconden met nog zeven ronden te gaan.



Max Verstpapen is foutloos, en deelt een mokerslag uit aan Lewis Hamilton en Mercedes. Sergio Perez kan Norris niet van het podium af houden. De uitslag van de Grand Prix leest u hieronder.

De jackpot van Monte Carlo gaat naar Max Verstappen en Red Bull Racing.

