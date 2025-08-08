user icon
Brown neemt enorm risico: "We staan achter onze keuze"

Brown neemt enorm risico: "We staan achter onze keuze"
  Gepubliceerd op 08 aug 2025 13:22
  • comments 7
  Door: Jesse Jansen

McLaren-CEO Zak Brown heeft bevestigd dat Oscar Piastri en Lando Norris nog steeds tegen elkaar mogen vechten om de coureurstitel. De twee coureurs staan samen bovenaan het kampioenschap. 

Momenteel staat Oscar Piastri boven Lando Norris op de ranglijst. Het verschil is maar negen punten. In een race kan het dus al omgedraaid zijn. Zak Brown laat weten dat hij beide mannen laat racen. 

Risico

De CEO van McLaren weet wat de risico's zijn als ze zich niet op een coureur gaan focussen. Het team van Brown is vaak bekritiseerd vanwege zijn keuze om geen vaste nummer-eencoureur te kiezen. Dit kan leiden tot crashes, zoals gebeurde tijdens de Grand Prix van Canada tussen de twee McLaren-coureurs. 

In een bericht dat McLaren op zijn eigen site heeft gepost, schreef Brown: "Natuurlijk erkennen we dat er incidenten zijn geweest en dat ze zich opnieuw zullen voordoen", schreef Brown. "Het gaat erom hoe goed je voorbereid bent op zulke momenten en hoe je ermee omgaat. Ik denk dat Montreal een lichtend voorbeeld was van hoe goed iedereen met de situatie is omgegaan. We weten hoe groot het risico is als we niet achter één coureur staan, maar we geven Oscar en Lando gelijke kansen om op de baan te strijden voor het wereldkampioenschap voor coureurs."

Spannend

Brown gaat verder met: "Dat is spannend voor ons, en voor de sport. We geloven dat de voordelen van racen op deze manier de gevolgen ruimschoots overtreffen, ondanks het feit dat we weten dat er incidenten kunnen gebeuren. Ik ben niet naïef."

"De adrenaline en de druk zullen toenemen, maar het team zal in harmonie blijven werken en de situaties beheersen zoals ze zich voordoen. Het belooft een fantastisch einde van het jaar te worden. Ik kan niet wachten om weer op de baan te komen als de zomerstop voorbij is."

200e overwinning

In Hongarije behaalde Lando Norris de 200e Grand Prix-overwinning voor McLaren. Zo erkent Brown dat ook: "We verlieten Hongarije met een ongelooflijke 200e Grand Prix-overwinning voor McLaren, waarmee we pas het tweede team in de geschiedenis van de Formule 1 zijn dat zoiets presteert", legde Brown uit.

"Aan het begin van de zomerstop staan we momenteel bovenaan in het constructeurskampioenschap, met bijna 300 punten voorsprong op de tweede plaats, en met Oscar en Lando op de eerste twee plaatsen in het coureurskampioenschap."

Enige risico is wat schade aan de auto’s, of de ego van één van de coureurs….;)
Het zal mij verder een biet zijn wie er kampioen wordt, net als in de Mercedes tijd….
Laten we hopen dat niet één van de twee een grote voorsprong neemt, dan is er nog iets van spanning.

