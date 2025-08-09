Lambiase: "Formule 1 moet Max Verstappen dankbaar zijn"

Max Verstappen is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Het feit dat het nu wat lastiger gaat, neemt echter niet weg dat Verstappen nog altijd één van de grootste coureurs van de grid is. Volgens zijn race-engineer Gianpiero Lambiase moet de Formule 1 hem dankbaar zijn.

Verstappen staat bij het ingaan van de zomerstop slechts op de derde plaats in het wereldkampioenschap. De kans is klein dat hij zijn wereldtitel gaat prolongeren, maar dat betekent niet dat hij nog veel indruk maakt. Dit seizoen schitterde hij onder meer in Imola met een waanzinnige inhaalactie, en pakte hij op indrukwekkende wijze de pole position op Silverstone.

Opvolger van grootheden

Volgens Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase is hij een echte grootheid. In het Red Bull-programma Behind the Charge legt hij dat uit: "Max is overduidelijk het talent van zijn generatie. Hij is in de voetsporen getreden van Michael Schumacher en Lewis Hamilton, hij heeft de mantel echt opgepakt."

Inspiratiebron

Verstappen is nu niet alleen de grote man in de Formule 1, maar ook het grote voorbeeld voor jonge jongens en meiden die de racesport betreden. Tientallen kinderen zijn in Nederland begonnen met racen, met de droom om ooit net zo goed te worden als Verstappen. Hij is een inspiratiebron, en veel van de jonge coureurs in de Formule 1 krijgen tips van hem.

'Ze moeten hem dankbaar zijn

Lambiase vindt het prachtig wat Verstappen doet. Hij gaat verder met zijn stroom van complimenten: "Wat hij naar de paddock heeft gebracht, is wat je ziet bij zijn relatie met de rookies van vandaag de dag. Ze kijken echt allemaal naar hem op en ze willen gewoon bereiken wat hij heeft bereikt. Ik denk dat de Formule 1 hem echt dankbaar moet zijn voor dat."

Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, met een enorme achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris.