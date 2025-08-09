user icon
Lambiase: "Formule 1 moet Max Verstappen dankbaar zijn"

  • Gepubliceerd op 09 aug 2025 11:40
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Het feit dat het nu wat lastiger gaat, neemt echter niet weg dat Verstappen nog altijd één van de grootste coureurs van de grid is. Volgens zijn race-engineer Gianpiero Lambiase moet de Formule 1 hem dankbaar zijn.

Verstappen staat bij het ingaan van de zomerstop slechts op de derde plaats in het wereldkampioenschap. De kans is klein dat hij zijn wereldtitel gaat prolongeren, maar dat betekent niet dat hij nog veel indruk maakt. Dit seizoen schitterde hij onder meer in Imola met een waanzinnige inhaalactie, en pakte hij op indrukwekkende wijze de pole position op Silverstone.

Opvolger van grootheden

Volgens Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase is hij een echte grootheid. In het Red Bull-programma Behind the Charge legt hij dat uit: "Max is overduidelijk het talent van zijn generatie. Hij is in de voetsporen getreden van Michael Schumacher en Lewis Hamilton, hij heeft de mantel echt opgepakt."

Inspiratiebron

Verstappen is nu niet alleen de grote man in de Formule 1, maar ook het grote voorbeeld voor jonge jongens en meiden die de racesport betreden. Tientallen kinderen zijn in Nederland begonnen met racen, met de droom om ooit net zo goed te worden als Verstappen. Hij is een inspiratiebron, en veel van de jonge coureurs in de Formule 1 krijgen tips van hem.

'Ze moeten hem dankbaar zijn

Lambiase vindt het prachtig wat Verstappen doet. Hij gaat verder met zijn stroom van complimenten: "Wat hij naar de paddock heeft gebracht, is wat je ziet bij zijn relatie met de rookies van vandaag de dag. Ze kijken echt allemaal naar hem op en ze willen gewoon bereiken wat hij heeft bereikt. Ik denk dat de Formule 1 hem echt dankbaar moet zijn voor dat."

Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, met een enorme achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris.

NicoS

Posts: 19.186

Max begrijpt wat die jonge gasten nodig hebben die de F1 betreden, hij geeft ze iets wat hij niet kreeg van de “oudere” garde, namelijk respect, op een enkeling na.
Vind het mooi om te zien dat Max, ondanks zijn status en successen, zich niet verheven voelt tegenover de rest. Dat hij tijd en ... [Lees verder]

  • 19
  • 9 aug 2025 - 11:58
  • josdaboss

    Posts: 1.166

    Ja er zijn er ook een hoop gaan darten. Hollanders zijn chauvinisten van de ergste soort. Gaat het wat minder.. Zandvoort niet uitverkocht..

    • + 4
    • 9 aug 2025 - 11:55
    • NicoS

      Posts: 19.186

      Dan zijn Duitsers nog erger, die hebben niet eens meer een grandprix…..

      • + 8
      • 9 aug 2025 - 12:00
    • snailer

      Posts: 29.037

      Nederland is zeer gematigd chauvinistisch. Staat ergens onderaan in Europa. En het echte fanatisme is vooral buiten europa te vinden.
      Om een voorbeeld te geven. In Mexico is Perez 1 van grootste sport helden van het moment. Belangrijker dan de voetbal teams en hun helden.

      • + 1
      • 9 aug 2025 - 14:20
  • NicoS

    Posts: 19.186

    Max begrijpt wat die jonge gasten nodig hebben die de F1 betreden, hij geeft ze iets wat hij niet kreeg van de “oudere” garde, namelijk respect, op een enkeling na.
    Vind het mooi om te zien dat Max, ondanks zijn status en successen, zich niet verheven voelt tegenover de rest. Dat hij tijd en energie steekt in die jonge gasten, en zich eigenlijk opwerpt als een soort mentor, dat vind ik erg knap, want uiteindelijk is hijzelf ook nog maar 27. De meeste van zijn leeftijd zijn toch vooral bezig met zichzelf….wat ik overigens ook niet vreemd vind…., voordat men mij verkeerd begrijpt….;)

    • + 19
    • 9 aug 2025 - 11:58
    • De Vogel is Geland

      Posts: 483

      Hij geeft volgens mij graag advies en tips als ze dat willen. Alleen lando zou dat wat vaker moeten doen

      • + 1
      • 9 aug 2025 - 14:16
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.032

    Lambiase: "Formule 1 moet Max Verstappen dankbaar zijn" Hij is een inspiratiebron"

    Hetzelfde gebeurde met mij toen ik Ron Jeremy voor het eerst zag.....dat wilde ik ook.
    Toen ben ik idd ook lessen gaan nemen om hetzelfde te bereiken als Ron.

    Dat gezegd hebbende.....ik had de lengte van zijn 'ding' niet, wat wel moet in die industrie, dus het is op niets uitgelopen...

    • + 0
    • 9 aug 2025 - 12:26
  • schwantz34

    Posts: 40.610

    De Formule 1 moet vooral Jos dankbaar zijn dat hij ons Max heeft gegeven! ;)

    • + 0
    • 9 aug 2025 - 14:39
  • Larry Perkins

    Posts: 59.016

    Van de genoemde podcast Behind The Charge heb ik hier vanochtend al een link geplaatst.
    Voor wie het gemist heeft...

    What Makes Max Verstappen One Of The F1 Greats? | Behind The Charge
    (12,54 minuten)

    https://youtu.be/Oih0M79hVxc

    (dat snoep je toch maar mooi ff mee!)

    • + 1
    • 9 aug 2025 - 15:25
    • Piccachu

      Posts: 434

      Mooi filmpje en laat zien dat Verstappen inderdaad een GOAT is.

      • + 0
      • 9 aug 2025 - 17:37

