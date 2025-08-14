Red Bull-topman over bijna-crash Verstappen: "De regisseur liet de verkeerde beelden zien"

Max Verstappen en Lewis Hamilton hadden bijna een crash in Hongarije. De Red Bull-coureur wilde Hamilton passeren, maar de zevenvoudig wereldkampioen moest daardoor de baan af. Volgens Red Bull-topman Stephen Knowles was dit een close call.

Stephen Knowles bekleedt bij Red Bull Racing de rol van head of sports. Hij ging samen met Max Verstappen langs bij de stewards na afloop van de Grand Prix van Hongarije.

Slechte camera

Stephen Knowles was te gast in de podcast The Inside Track. Daar werd aan hem gevraagd wat zijn mening en inzicht was op het moment tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen in Hongarije. "Het was een interessante manoeuvre, want ik denk dat niemand echt precies wist wat het was. Het ging alleen om een manoeuvre waarmee je een bocht inging en die je met behoorlijk hoge snelheid nam."

"Je ziet daar over het algemeen niet veel inhaalacties. En het hielp ook niet dat alle beschikbare camerahoeken op dat moment nogal onbehulpzaam waren. Het was gewoon ongelukkige timing, denk ik, van de regisseur. Normaal gesproken hebben we de camera vanaf de roll hoop boven de helm van de coureur naar beneden, waardoor je een heel goed zicht hebt op wat er aan beide kanten van de auto's gebeurt."

'Er waren mogelijkheden'

"Bij de auto van Max ging het naar de camera aan de voorvleugel, die zich eigenlijk achter de voorvleugel bevindt, precies op het verkeerde moment. En de helikopteropname: de auto's passeerden toevallig ook bomen op het kritieke moment. Dus ik denk dat niemand echt zeker wist wat er gebeurde, of er contact was of wat dan ook; we konden niets zien", zegt Knowles in The Inside Track.

"Ik denk dat de wedstrijdleiding ernaar heeft gekeken, maar waarschijnlijk niet kon beslissen of er actie moest worden ondernomen. Het had een botsing kunnen veroorzaken of Lewis van de baan kunnen drijven. Dat waren de mogelijkheden. Dus daar zijn we over gaan praten", sluit de topman af.