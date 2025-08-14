Bortoleto prijst Hülkenberg de hemel in na prachtige podiumscore

Gabriel Bortoleto is enorm onder de indruk van zijn Sauber-teamgenoot Nico Hülkenberg. De Duitser pakte vorige maand zijn eerste podiumplaats ooit, en dat zorgde voor veel vreugde. Bortoleto is nog steeds heel erg blij voor hem.

Hülkenberg reed van P19 naar P3 in zijn Sauber. De Duitser had nog nooit een podium behaald, maar in Silverstone wel. Zijn rookie teamgenoot vindt het heel knap van de Duitser.

Wereld prestatie

"Ja, het was geweldig. Ik bedoel, het is natuurlijk een enorme prestatie voor het team", legde Bortoleto uit aan de internationale media. "Het geeft iedereen veel vertrouwen. Het laat zien dat alle stappen die we dit jaar hebben gezet, hun vruchten afwerpen. Ja, iedereen is gewoon superblij en enthousiast om het momentum van de afgelopen races vast te houden."

Volgens Bortoleto heeft Hülkenberg geweldige keuzes gemaakt: "Absoluut, ik bedoel, ik was superblij voor Nico en ik ben nog steeds superblij voor hem, maar natuurlijk zou ik er graag zelf bij zijn en daarvoor vechten, maar ik bedoel, hij nam de beslissingen zelf en het is wat het is", voegde hij eraan toe.

'Ik moest hetzelfde doen'

"Ik bedoel, als ik dezelfde beslissingen had genomen als hij, was ik waarschijnlijk dichtbij geweest of zelf voor het podium gevochten, maar de eerste beslissing die ik nam in de race, namelijk de pits ingaan voor de slicks, was de verkeerde beslissing."

"Ik zag een paar ervaren coureurs voor me het doen, Charles Leclerc, George Russell, en ik dacht: weet je, zij kennen het circuit heel goed, de omstandigheden. Ik zag ook wat droge stukken op de baan en ik zei: 'Ik ga ervoor', iets proberen, we starten sowieso achteraan. Uiteindelijk pakte het voor geen van deze coureurs goed uit. We hebben het allemaal moeilijk, ik zag veel coureurs uitvallen, veel coureurs crashten zoals ik."

Bortoleto staat momenteel op de zeventiende plaats in het wereldkampioenschap met 14 WK-punten. Zijn teamgenoot Nico Hülkenberg staat mede dankzij zijn podiumplaats op de negende plaats met 37 WK-punten.