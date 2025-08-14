Oud-coureur duidelijk: "Hamilton wordt te oud"

Lewis Hamilton kent bij Ferrari nog niet de prestaties die hij voor ogen had. Sommige F1-kenners noemen de stint van Hamilton bij Ferrari zelfs een nachtmerrie. Ralf Schumacher denkt niet dat Hamilton enige verbetering gaat tonen in de komende paar Grand Prix-weekenden.

Lewis Hamilton staat momenteel op de zesde plek in het wereldkampioenschap. De zevenvoudig wereldkampioen staat daarmee een positie achter zijn teamgenoot Charles Leclerc en de twee schelen 42 punten.

Hamilton zit erdoorheen

De Brit heeft het team publiekelijk bekritiseerd, zichzelf nutteloos genoemd na slechte weekenden in België en Hongarije, en Ferrari opgeroepen om van coureur te wisselen. Dit werd al eerder bekritiseerd door onder andere Guenther Steiner, maar ook Ralf Schumacher vindt hier iets van.

De situatie leidt tot felle kritiek van Schumacher: "Ik zei al voor het seizoen dat het mis kon gaan. Op dit moment zie ik veel theaterspel in hem. Hij heeft het team in de gaten gehouden, intern kritiek geleverd, ruzie gemaakt met de auto – daar heeft niemand wat aan", vertelde Schumacher aan Bild.

'Hij kan het niet aan'

Hamiltons problemen lijken aan te houden, aangezien Ferrari zich nog steeds op Leclerc richt, beweert Schumacher: "De auto past bij Leclerc, niet bij hem. Misschien is hij te oud om zich aan te passen. Of kan hij het gewoon niet aan? Ik denk dat de beslissing voor Leclerc al lang genomen is. Maar ik denk niet dat hij tijdens het seizoen zal stoppen."

Lewis Hamilton heeft momenteel 109 punten. Daarmee loopt hij maar liefst 175 punten achter op de leider van het kampioenschap, Oscar Piastri. De Britse wereldkampioen heeft tot nu toe drie keer de vierde plek behaald in de race. Dat is zijn beste resultaat voor Ferrari tot nu toe. Lewis Hamilton heeft wel de sprintrace van China gewonnen in de kleurenstelling van Ferrari.