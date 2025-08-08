user icon
'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'
  • Gepubliceerd op 08 aug 2025 12:07
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen geniet na zijn frustrerende eerste seizoenshelft van zijn welverdiende vakantie. De Red Bull-coureur is gespot in Portugal, en volgens nieuwe geruchten zal hij daar in de toekomst ook vaker gaan verblijven. Hij zou er namelijk een stuk grond willen kopen.

Verstappen kwam afgelopen weekend in de Grand Prix van Hongarije als negende over de streep. De Nederlander beleefde een frustrerend raceweekend, en moest zich ook nog eens melden bij de stewards na een incident met Lewis Hamilton. Het leverde hem geen straf op, en hij stapte daarna direct in zijn vliegtuig. Verstappen vertrok niet naar zijn woonplaats Monaco, maar naar Portugal.

Verstappen op vakantie

Zijn vlucht naar Portugal zorgde voor vragen, en er werd gesuggereerd dat hij een GT3-test ging uitvoeren op een nabij gelegen circuit. Niets bleek echter minder waar te zijn, want zijn gezin was al op vakantie in het Zuid-Europese land. Verstappen voegde zich bij zijn vrienden en familie, zo bleek uit foto's die in de afgelopen dagen op sociale media verschenen.

Bekende locatie

Volgens de Daily Mail is de kans groot dat Verstappen in de toekomst meer tijd gaat doorbrengen in Portugal. De Britse krant heeft namelijk vernomen dat Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet een stuk land hebben gekocht op het luxueuze ontwikkelingsgebied Pinheirinho Comporta. Voor Verstappen is dit geen onbekend terrein, want hij viert hier dit jaar vakantie en hij werd er vorig jaar al gespot.

Vakantiehuisje voor Verstappen?

De Daily Mail stelt dat Verstappen en Piquet het idee hebben om een onderkomen te bouwen op het stuk grond. De Verstappens hebben zelf nog niets laten horen over hun plannen voor het gebied, en of de Daily Mail alles bij het rechte eind heeft. In de afgelopen maanden trok Verstappen al veelvuldig de portemonnee voor onder meer een nieuwe privéjet en een groot jacht, waarmee hij werd gespot voor de kust van onder meer Saint Tropez en Sardinië.

Paulie

Posts: 4.356

Volgens de geruchten een gangbang boerderij

  • 2
  • 8 aug 2025 - 12:09
Reacties (5)

  • Paulie

    Posts: 4.356

    Volgens de geruchten een gangbang boerderij

    • + 1
    • 8 aug 2025 - 12:09
    • Golf-GTI

      Posts: 1.455

      Waar zit jou mind toch Paulie?

      NB niet beantwoorden: retorische vraag...

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 12:12
  • Larry Perkins

    Posts: 58.982

    Alsof ouwe Kel iets kan kopen zonder de creditcards van Max...

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 12:15
  • Erik FW34

    Posts: 3.702

    Dus toch een familieman :-)

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 12:17
  • Larry Perkins

    Posts: 58.982

    Als Max ooit met oma Piquet gaat trouwen zal dat niet in gemeenschap van landen zijn...

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 12:17

