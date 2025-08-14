user icon
icon

Schumacher waarschuwt Piastri: "Een fout kan de wereldtitel beslissen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Schumacher waarschuwt Piastri: "Een fout kan de wereldtitel beslissen"
  • Gepubliceerd op 14 aug 2025 10:09
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

Ralf Schumacher denkt dat McLaren te maken gaat krijgen met een intense interne strijd om het Formule 1-kampioenschap. Dit seizoen gaat het wereldkampioenschap tussen Oscar Piastri en Lando Norris. Ralf Schumacher denkt dat McLaren het lastig krijgt met de twee coureurs.

De twee McLaren-coureurs zijn aan elkaar gewaagd, maar Oscar Piastri heeft een voorsprong van negen punten. Lando Norris en Oscar Piastri zijn erg aan elkaar gewaagd. Piastri heeft een megasnelle groei doorgemaakt en is in zijn derde seizoen leider van het kampioenschap.

Meer over Ralf Schumacher Ex-vrouw ontkent absurd gerucht over Ralf Schumacher

Ex-vrouw ontkent absurd gerucht over Ralf Schumacher

6 aug
 Russell de mond gesnoerd: "Dat is helemaal niet mogelijk!"

Russell de mond gesnoerd: "Dat is helemaal niet mogelijk!"

7 aug

Zwakke punten overwonnen

In een gesprek met Bild gaf Ralf Schumacher aan dat hij Norris de completere coureur vond in het verleden. Volgens de oud-coureur heeft Oscar Piastri heel wat zwaktes van zijn rookie-seizoen overwonnen. "Nu heeft hij sterke zenuwen en is hij snel", legde Schumacher uit, eraan toevoegend dat beide coureurs op hetzelfde niveau opereren.

Het coureursduo van McLaren heeft tot nu toe consequent Mercedes, Ferrari en Red Bull verslagen. Schumacher waarschuwt dat zo'n spannende strijd met de kleinste marges beslist kan worden: "Een uitvalbeurt of een fout kan de wereldtitel beslissen."

Goede vooruitgang

Hoewel hij Piastri's vooruitgang prees, waarschuwde Schumacher dat de vastberadenheid van de Australiër om de titel te grijpen tegen hem zou kunnen werken.
"Ik zie het gevaar bij Oscar dat hij te veel riskeert als hij de titel voor zich ziet", zei hij. "Dat kan soms misgaan."

Oscar Piastri is momenteel de leider in het wereldkampioenschap in zijn derde seizoen als Formule 1-coureur. Lando Norris staat achter zijn teamgenoot met negen punten achterstand. De Brit rijdt al zijn zevende seizoen, maar kan nu wereldkampioen worden.

Zowel Norris als Piastri is bereid er alles voor te geven en Lando Norris is al eens zo ver gegaan dat hij achterop zijn teamgenoot klapte. Oud-teambaas Guenther Steiner zei eerder ook al dat de twee McLaren-coureurs hoe dan ook gaan crashen

Rimmer

Posts: 12.709

Piastri is een fractie beter dan Lando, vooral mentaal is hij sterker en daardoor kan hij ook consistenter presteren.
Maar Lando is het kind van Zak en als het er uiteindelijk om zou gaan spannen dan verwachting wel dat er “opeens” “iets” gebeurt waardoor Lando het voordeel heeft.
Voor ... [Lees verder]

  • 1
  • 14 aug 2025 - 10:41
F1 Nieuws Lando Norris Ralf Schumacher Oscar Piastri McLaren

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.709

    Piastri is een fractie beter dan Lando, vooral mentaal is hij sterker en daardoor kan hij ook consistenter presteren.
    Maar Lando is het kind van Zak en als het er uiteindelijk om zou gaan spannen dan verwachting wel dat er “opeens” “iets” gebeurt waardoor Lando het voordeel heeft.
    Voor Brown maakt het allemaal geen Zak uit, beide titels zijn binnen dus hij kan gerust gaan “ingrijpen” om de boel zo te sturen als het hem uitkomt.
    Zak ziet het liefste de titel naar Lando gaan in de wetenschap dat hij in 2026 dan alsnog wel naar Oscar gaat. Maar dan zijn beide WK geworden met de McLaren ipv Oscar 2-voudig WK en Lando mentaal geknakt. Ik verwacht dus een “ingrijpen” van McLaren ergens dit seizoen. Lando wordt kampioen (gemaakt)

    • + 1
    • 14 aug 2025 - 10:41
  • 919

    Posts: 3.627

    Ralf morgen;

    Schumacher waarschuwt Norris: "Een fout kan de wereldtitel beslissen"

    • + 1
    • 14 aug 2025 - 10:46
  • dutchiceman

    Posts: 5.410

    No shit shirlock

    • + 0
    • 14 aug 2025 - 10:48
  • MrStef85

    Posts: 6.527

    Goh...

    • + 0
    • 14 aug 2025 - 10:57
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.066

    Krijgt tante Ralfina per bericht betaald hierzo.
    Is tante Ralfina de enige analist hierzo.
    Is tante Ralfina de enige met 'n mening hierzo.

    Waar zijn de Herbertjes.
    Waar zijn de Doornbosjes.
    Waar zijn de Brundels......oh wacht..

    Vergeet ik toch bijna die misselijke tandarts....bijna!

    • + 0
    • 14 aug 2025 - 11:28

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.282
  • Podiums 38
  • Grand Prix 142
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar