Schumacher waarschuwt Piastri: "Een fout kan de wereldtitel beslissen"

Ralf Schumacher denkt dat McLaren te maken gaat krijgen met een intense interne strijd om het Formule 1-kampioenschap. Dit seizoen gaat het wereldkampioenschap tussen Oscar Piastri en Lando Norris. Ralf Schumacher denkt dat McLaren het lastig krijgt met de twee coureurs.

De twee McLaren-coureurs zijn aan elkaar gewaagd, maar Oscar Piastri heeft een voorsprong van negen punten. Lando Norris en Oscar Piastri zijn erg aan elkaar gewaagd. Piastri heeft een megasnelle groei doorgemaakt en is in zijn derde seizoen leider van het kampioenschap.

Zwakke punten overwonnen

In een gesprek met Bild gaf Ralf Schumacher aan dat hij Norris de completere coureur vond in het verleden. Volgens de oud-coureur heeft Oscar Piastri heel wat zwaktes van zijn rookie-seizoen overwonnen. "Nu heeft hij sterke zenuwen en is hij snel", legde Schumacher uit, eraan toevoegend dat beide coureurs op hetzelfde niveau opereren.

Het coureursduo van McLaren heeft tot nu toe consequent Mercedes, Ferrari en Red Bull verslagen. Schumacher waarschuwt dat zo'n spannende strijd met de kleinste marges beslist kan worden: "Een uitvalbeurt of een fout kan de wereldtitel beslissen."

Goede vooruitgang

Hoewel hij Piastri's vooruitgang prees, waarschuwde Schumacher dat de vastberadenheid van de Australiër om de titel te grijpen tegen hem zou kunnen werken.

"Ik zie het gevaar bij Oscar dat hij te veel riskeert als hij de titel voor zich ziet", zei hij. "Dat kan soms misgaan."

Oscar Piastri is momenteel de leider in het wereldkampioenschap in zijn derde seizoen als Formule 1-coureur. Lando Norris staat achter zijn teamgenoot met negen punten achterstand. De Brit rijdt al zijn zevende seizoen, maar kan nu wereldkampioen worden.

Zowel Norris als Piastri is bereid er alles voor te geven en Lando Norris is al eens zo ver gegaan dat hij achterop zijn teamgenoot klapte. Oud-teambaas Guenther Steiner zei eerder ook al dat de twee McLaren-coureurs hoe dan ook gaan crashen