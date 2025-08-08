user icon
Williams moet een omslag maken: "We moeten beter presteren"

Williams moet een omslag maken: "We moeten beter presteren"
  • Gepubliceerd op 08 aug 2025 14:47
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Carlos Sainz dringt aan op een verandering bij Williams. Volgens de Spanjaard moet het team een verandering gaan doorvoeren in de ontwerpfilosofie. Na een teleurstellende Grand Prix van Hongarije zegt de Spanjaard dat zijn bolide heel wat tekortkomingen heeft. 

Veel ogen worden al op volgend seizoen gericht. De nieuwe reglementen gaan dan in en dat is de reden dat Carlos Sainz naar de toekomst kijkt. De Spanjaard wil weer competitief worden, dus heeft hij een boodschap voor zijn team. 

Realistisch

Sainz vertelt dat hij zijn auto wil verbeteren: "We hebben een wijziging in ontwerpfilosofie nodig om ervoor te zorgen dat de auto van volgend jaar op verschillende circuits goed presteert", verklaarde hij tegenover het Spaanse AS. "Hongarije is altijd een lastig circuit geweest voor Williams, maar de problemen die we hier tegenkomen, zien we ook op andere banen."

"We hebben slechtere aerodynamische eigenschappen in lange bochten, waar je de downforce moet behouden van het begin tot het midden van de bocht. Dat speelt ons parten", aldus Sainz tegenover AS. "Daarom liggen korte bochten en rechte stukken ons beter. Op circuits zoals Barcelona, Hongarije of Qatar heeft de auto het moeilijk."

'Ik heb veel ervaring'

Sainz stelt dat hij veel ervaring heeft, na zijn tijd bij Ferrari. De Spanjaard zegt: "Ik ben van een team dat op pole position stond naar een team dat dertiende staat gegaan. Ik kan veel feedback geven over wat deze auto mist op een circuit."

"Ik heb drie of vier verschillende set-ups geprobeerd en ben uiteindelijk teruggegaan naar de afstelling waarmee ik competitieve kwalificatieruns reed in Miami en Imola", legde hij uit. "Als we probleemloze weekenden hadden gehad in Spa, Miami of Imola, hadden we veel punten gescoord", zo eindigt Sainz zijn verhaal. De Spanjaard staat momenteel zestiende in het wereldkampioenschap en komt 38 punten te kort vergeleken met teamgenoot Alex Albon.

F1 Nieuws Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (2)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 4.784

    Williams komt niet meer met ontwikkelingen en updates ivm 2026, dus Carlos moet het seizoen maar uitzingen zo.

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 14:48
    • Erik FW34

      Posts: 3.704

      Daarom heeft hij het ook over de auto van volgend jaar :-)

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 15:15

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

