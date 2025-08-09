'Hamilton is beter dan Schumacher vroeger was'

James Vowles vergelijkt Lewis Hamilton met Michael Schumacher. De teambaas van Williams heeft met beide coureurs gewerkt bij Mercedes. Vowles was bij Mercedes verantwoordelijk voor de strategieën, en speelde een belangrijke rol bij het tea,.

Vowles heeft eerst met Schumacher samengewerkt, maar daarna met Hamilton. Aangezien Vowles heeft samengewerkt met beide zevenvoudig wereldkampioenen, kan hij een vergelijking maken. In de High Performance Podcast doet hij dit dan ook.

Wie is de beste coureur?

"Michael was niet de meest bekwame in de auto. Ik heb al gezegd dat dat Lewis was," gaf Vowles toe in de High Performance Podcast. "Maar hij wist elke milliseconde uit zichzelf en elke milliseconde uit het team te halen."

"Lewis had gewoon - zoals ik al zei - een overvloed aan natuurlijk talent. Tijdens de eerste vrije training is hij als een octopus over het hele stuur. Hij verandert bijna elke instelling van het stuur en onderzoekt het. Maar dat is wat hem zo ongelooflijk maakt. En als ik je een voorbeeld geef, was er een moment waarop er tijdens een simulatie in Brazilië werd gezegd: 'Houd de zevende versnelling vast op de heuvel.' En binnen twee ronden deed Nico precies wat we hem vroegen. Binnen twee ronden zei Lewis: 'Dit voelt niet goed', viel hij terug naar de zesde plaats en vond dat een tiende van een seconde terug."

Snel ontwikkelen

"Het duurde tot het einde van de sessie voordat Nico de data zag. Lewis is een echte optimalisator. Hij gebruikt data als startpunt, maar hij heeft er meer gevoel voor dan voor wat dan ook. En hij heeft er geen moeite mee om de grenzen te verkennen."

"Dat uitte zich aanvankelijk in het feit dat je hem vaak van de baan zag gaan in bocht 1. Hij zocht de absolute limiet van het remmen op en duwde hem gewoon wijd naar bocht 1, om vervolgens de ronde te verprutsen. En een van onze grootste frustraties met hem was dat hij van de 20 ronden er maar één had gereden. Kom op zeg, je moet meer doen dan dat."

Perfectionist

Vowles gaat verder met: "Eigenlijk, als je kijkt naar de volwassenheid die Lewis tussen 2013 en nu heeft ontwikkeld, zie je dat hij elke ronde afmaakt. Hij weet nu zelfs uit een mislukte ronde de inzichten en ervaring te halen die hij nodig heeft."

"Hij was een perfectionist. Remmen was zijn kracht, zijn specialiteit - alles maximaliseren tijdens het remmen, en dan: 'ik ken de grenzen van de auto', en van daaruit verder bouwen en in het ritme komen."