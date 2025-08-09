user icon
'Hamilton is beter dan Schumacher vroeger was'
  • Gepubliceerd op 09 aug 2025 12:41
  • comments 37
  • Door: Jesse Jansen

James Vowles vergelijkt Lewis Hamilton met Michael Schumacher. De teambaas van Williams heeft met beide coureurs gewerkt bij Mercedes. Vowles was bij Mercedes verantwoordelijk voor de strategieën, en speelde een belangrijke rol bij het tea,. 

Vowles heeft eerst met Schumacher samengewerkt, maar daarna met Hamilton. Aangezien Vowles heeft samengewerkt met beide zevenvoudig wereldkampioenen, kan hij een vergelijking maken. In de High Performance Podcast doet hij dit dan ook.

Wie is de beste coureur?

"Michael was niet de meest bekwame in de auto. Ik heb al gezegd dat dat Lewis was," gaf Vowles toe in de High Performance Podcast. "Maar hij wist elke milliseconde uit zichzelf en elke milliseconde uit het team te halen."

"Lewis had gewoon - zoals ik al zei - een overvloed aan natuurlijk talent. Tijdens de eerste vrije training is hij als een octopus over het hele stuur. Hij verandert bijna elke instelling van het stuur  en onderzoekt het. Maar dat is wat hem zo ongelooflijk maakt. En als ik je een voorbeeld geef, was er een moment waarop er tijdens een simulatie in Brazilië werd gezegd: 'Houd de zevende versnelling vast op de heuvel.' En binnen twee ronden deed Nico precies wat we hem vroegen. Binnen twee ronden zei Lewis: 'Dit voelt niet goed', viel hij terug naar de zesde plaats en vond dat een tiende van een seconde terug."

Snel ontwikkelen

"Het duurde tot het einde van de sessie voordat Nico de data zag. Lewis is een echte optimalisator. Hij gebruikt data als startpunt, maar hij heeft er meer gevoel voor dan voor wat dan ook. En hij heeft er geen moeite mee om de grenzen te verkennen."

"Dat uitte zich aanvankelijk in het feit dat je hem vaak van de baan zag gaan in bocht 1. Hij zocht de absolute limiet van het remmen op en duwde hem gewoon wijd naar bocht 1, om vervolgens de ronde te verprutsen. En een van onze grootste frustraties met hem was dat hij van de 20 ronden er maar één had gereden. Kom op zeg, je moet meer doen dan dat."

Perfectionist

Vowles gaat verder met: "Eigenlijk, als je kijkt naar de volwassenheid die Lewis tussen 2013 en nu heeft ontwikkeld, zie je dat hij elke ronde afmaakt. Hij weet nu zelfs uit een mislukte ronde de inzichten en ervaring te halen die hij nodig heeft."

"Hij was een perfectionist. Remmen was zijn kracht, zijn specialiteit - alles maximaliseren tijdens het remmen, en dan: 'ik ken de grenzen van de auto', en van daaruit verder bouwen en in het ritme komen."

Polleken

Posts: 944

Ech nie

  • 21
  • 9 aug 2025 - 12:55
Reacties (37)

  • Polleken

    Posts: 944

    Ech nie

    • + 21
    • 9 aug 2025 - 12:55
    • Mick34

      Posts: 1.226

      Schumacher in die tijd was ook gewoon een middelmatige coureur… Slechts af en toe zag je iets terug van de Schumie tussen 1991 en 2006….

      • + 5
      • 9 aug 2025 - 13:32
    • Polleken

      Posts: 944

      Schumacher had meer concurrentie omdat de auto's die hij had ( Benneton , Ferrari) niet zo superieur waren als de Mercedes van Hamilton

      • + 7
      • 9 aug 2025 - 14:54
    • AUDI_F1

      Posts: 3.250

      Hamilton was 28 jaar jong toen hij overstapte naar Mervedes, terwijl Schumacher 41 was na een pauze van 3 jaar. Ik denk dat het dan een moeilijke vergelijking is.
      Schumacher had al alles meegemaakt, en Hamilton stond net aan het begin van zijn sucessen.

      • + 3
      • 9 aug 2025 - 16:09
    • Astfgl

      Posts: 927

      De kop van het artikel is zoals gebruikelijk erg ongenuanceerd. Wat Vowles zegt is dat Hamilton meer natuurlijk talent heeft, wat ik op zich wel begrijp. Wat Schumacher echter uitzonderlijk maakte was dat hij een enorm harde werker was die er alles aan deed om het maximale uit zichzelf en zijn team te persen.

      Dat stukje ontbreekt nog wel eens bij Hamilton. Hamilton heeft een team om zich heen nodig dat alles voor hem over heeft, om het beste uit zichzelf te halen. En als dat niet het geval is, dan laat hij nogal snel z'n kopje hangen en heeft dan niet dat doorzettingsvermogen om er tóch meer uit te halen dan er eigenlijk in zit.

      • + 3
      • 9 aug 2025 - 16:09
    • H-44

      Posts: 23

      James Vowles heeft gewerkt met beide coureurs.En dan kom jij om de hoek met"ech nie"😆😆

      • + 5
      • 9 aug 2025 - 16:17
    • Larry Perkins

      Posts: 59.018

      https://youtu.be/nci9jCttUwM

      • + 1
      • 9 aug 2025 - 17:06
    • Canson Po

      Posts: 2.621

      Denk wel dat 9 van de 10 team bazen wel weten wie ze zouden nemen, Schumi in zijn piek jaren uiteraard! wat Astfgl schrijft en ook deels in het arktikel is terug te vinden verklaard waarom.

      • + 0
      • 9 aug 2025 - 18:27
  • Klus

    Posts: 2.309

    Hij zegt dat alleen maar omdat Schumacher zich niet kan verweren.

    • + 4
    • 9 aug 2025 - 13:02
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.837

      Stop dan ook maar met praten over overleden rijders, pfffff

      • + 1
      • 9 aug 2025 - 16:50
  • WC MAX

    Posts: 7.012

    Ik geloof dat wel.
    Zo zie ik dat ook bij Ronaldo en Messi.
    Messi bezit veel meer natuurlijk talent, waar Ronaldo zijn hele leven 100% heeft gegeven. Iedereen die met Ronaldo heeft gewerkt, roemt hem om zijn werk-ethiek.
    Ik mag hem totaal niet als persoon binnen de lijnen, maar heb wel respect voor war hij met zijn gedrevenheid bereikt heeft.
    Messi in deze is Lewis en Micheal dus Ronaldo.

    • + 4
    • 9 aug 2025 - 13:34
    • nr 76

      Posts: 6.764

      Vind ik lastig om te zeggen, dan zou je de rondetijden van Messi en Ronaldo eens goed moeten vergelijken

      • + 3
      • 9 aug 2025 - 13:39
    • schwantz34

      Posts: 40.611

      Ik vind Ham de laatste jaren meer op Neymar lijken. Een hoop gemekker, gerollebol, en schwalbes om zijn tegenstanders een gele kaart aan te naaien, maar die zelden tot nooit prestaties laat zien die zijn meer dan mega overbetaalde salaris rechtvaardigen...

      • + 9
      • 9 aug 2025 - 14:28
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.788

      Treffende vergelijking dit van WC Max.

      Overigens is hier los van wat James zegt het óók zo dat een nieuwe generatie topcoureur praktisch altijd beter is dan de vorige.

      De begeleiding is beter, de tools etc. Daar is het ook volkomen logisch dat Verstappen in zijn prime beter is dan Hamilton en zo zal er weer een coureur komen die beter en completer is dan Verstappen.

      • + 2
      • 9 aug 2025 - 15:00
    • Erik FW34

      Posts: 3.707

      James zegt het zoals altijd hoe het is. Hij heeft beide meegemaakt en hij kan het beter beoordelen dan ons.

      Hier is James ;-) wel een beetje warrig:

      "Lewis had gewoon ........als ik je een voorbeeld geef, was er een moment waarop er tijdens een simulatie in Brazilië werd gezegd: 'Houd de zevende versnelling vast op de heuvel.' En binnen twee ronden deed Nico precies wat we hem vroegen. Binnen twee ronden zei Lewis: 'Dit voelt niet goed', viel hij terug naar de zesde plaats en vond dat een tiende van een seconde terug."

      Wat heeft Nico ermee te maken, je vroeg het toch aan Lewis :-)

      • + 2
      • 9 aug 2025 - 15:21
    • Larry Perkins

      Posts: 59.018

      Als Schumacher zijn rijstijl niet bij grondeffect auto's zou passen dan zou hij er zo hard aan werken dat hij het na drie GP's onder de knie had, Hamilton heeft het na vier jaar nog steeds niet voor elkaar, dat zegt heel veel zo niet alles...

      • + 2
      • 9 aug 2025 - 15:55
    • WC MAX

      Posts: 7.012

      Schwantz,
      Ik had het meer over puur talent vs de absolute wil om de top te bereiken.
      Van wat ik heb meegekregen heeft Michael wel meer invloed gehad op de F1.
      Hij heeft de sport professioneler gemaakt door te investeren in zijn fysiek, trainen, voeding, werkethiek. Kort gezegd er alles maar dan ook alles voor doen en laten.
      Hij heeft hiermee de toon gezet voor anderen, die volgde zijn voorbeeld.

      Behalve voor Kimi dan….

      • + 2
      • 9 aug 2025 - 16:27
    • Larry Perkins

      Posts: 59.018

      Kan iedereen aanraden op de podcast zelf te beluisteren, dan krijg je in 8 minuten het meer genuanceerder verhaal van Vowles te horen...

      James Vowles over het echte verschil tussen Hamilton en Schumacher
      (High Performance, 8,00 minuten)

      https://youtu.be/nci9jCttUwM

      • + 2
      • 9 aug 2025 - 16:46
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.788

      Al zou elke engineer zeggen dat Lewis een mega talent is/was, Larry kan het niet verkroppen.

      • + 3
      • 9 aug 2025 - 17:15
    • Larry Perkins

      Posts: 59.018

      Hamilton is zeker wel zeer getalenteerd en is (was) een geweldige coureur en zijn WK-titels waren verdiend @Michael, maar er komt m.i. meer bij kijken om tot de absolute wereldtop te behoren. Het is niet zo zwartwit, het ligt wat genuanceerder.

      • + 0
      • 9 aug 2025 - 17:34
    • SennaS

      Posts: 10.284

      Schwantz,
      Hoe ouder ze worden hoe meer ze gaat mekkeren.
      Jou idool is er nu al mee begonnen, dat beloofd wat voor de komende jaren ;-)

      • + 2
      • 9 aug 2025 - 17:38
    • SennaS

      Posts: 10.284

      Larry,
      Zelfs de zgn ground effect experts bakken er weinig van als hun auto geen kanon is. Zie Max bv.
      Om maar aan te geven dat het erg wordt overdreven.

      • + 1
      • 9 aug 2025 - 17:42
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.788

      Oke!

      Maar kun je dan uitleggen waarom Schumacher dat bijvoorbeeld was/is?

      Met een vastgelegde nummer 1 status (zie verhaal van Coulthard die weigerde en dus kwam Irvine) , relatief matige teamgenoten, een oorwassing na zijn comeback?

      Lewis heeft geen vastgelegde nummer 1 status gehad etc.
      Ik ben benieuwd hoe je dat dan vergelijkt.

      • + 1
      • 9 aug 2025 - 17:45
    • Mrduplex

      Posts: 1.589

      Schei toch uit man. Verander je gebruikersnaam a.u.b. respectloos gedrag .
      Bottas moest altijd aan de kant voor hem.
      Rosberg moest zelfs in 2016 voor m aan de kant toen ie voor lag in het kampioenschap.
      En de reacties van Toto op Russell z’n overwinningen t.o.v. die van Hamilton zullen we het maar helemaal niet over hebben,had gewoon met Russell te doen,en dat zeg ik niet snel

      • + 1
      • 9 aug 2025 - 18:15
    • Canson Po

      Posts: 2.621

      Ik vond net dat de wel zeer oude schumacher er net meer en meer doorkwam in zijn laatste jaar, Britney was er bijna aan voor de moeite :p

      Downplayen van Schumi is toch ook lachwekend verruit de beste sinds Fangio en met voorsprong vele malen beter dan de rest, vergelijk het maar met Max nu, duidelijk de beste van zijn generatie.

      • + 1
      • 9 aug 2025 - 18:34
  • van lotje,g

    Posts: 1.048

    James Vowles is een Brit.

    • + 3
    • 9 aug 2025 - 13:40
    • H-44

      Posts: 23

      En Coronel iseen Nederlander

      • + 5
      • 9 aug 2025 - 16:21
    • nr 76

      Posts: 6.764

      Zijn broer ook

      • + 1
      • 9 aug 2025 - 16:41
    • Larry Perkins

      Posts: 59.018

      Yuki is geen Chinees.

      • + 0
      • 9 aug 2025 - 18:01
  • Mrduplex

    Posts: 1.589

    Vallteri it’s James….

    Wij van Wc Eend….

    • + 4
    • 9 aug 2025 - 14:34
    • SennaS

      Posts: 10.284

      Schumi had een waterdragers en hadden geen nadere orders nodig. Dat heeft rbr overgenomen.
      Dus wat is je punt?

      • + 1
      • 9 aug 2025 - 18:23
  • Tony

    Posts: 1.510

    Schumacher was in zijn F1 periode bij Mercedes natuurlijk ook niet meer de coureur die hij was. Los van de rauwe snelheid die hij in de jaren ‘90 liet zien, heb ik het idee dat hij mentaal ook veel sterker is/overkomt dan Hamilton. Daarnaast kon hij natuurlijk als geen ander het team motiveren en ervoor zorgen dat elke monteur voor hem wilde vechten.

    • + 2
    • 9 aug 2025 - 15:29
    • Larry Perkins

      Posts: 59.018

      Vowles is in de podcast juist zeer positief over zijn tijd met Schumacher bij Mercedes. Luister maar naar de podcast (8 minuten)...

      https://youtu.be/nci9jCttUwM

      • + 1
      • 9 aug 2025 - 16:49
    • Tony

      Posts: 1.510

      Dank Larry, mooi interview om te beluisteren.
      Hij zegt dat Lewis “the most skillful is” ,maar dan betwijfel ik of hij de jaren ‘90 en begin ‘00 heeft opgelet. Met races o.a. in Spanje ‘96, België ‘92 en ‘95 en Monaco ‘97.

      • + 0
      • 9 aug 2025 - 18:18
    • Canson Po

      Posts: 2.621

      Je vergeet nog spa '96 die auto viel bijna uit een toch maar lekker even winnen :p

      Blijft eigenlijk samen met Senna '93 de overperformance in een seizoen, met dat gok waar van alles afviel en nauwelijks aan de finish geraakt doodleuk 3 races winnen!!

      • + 0
      • 9 aug 2025 - 18:38
  • SennaS

    Posts: 10.284

    Geen speld tussen te krijgen.
    Als een ervaringsdeskundige van beide
    coureurs dat zegt dan is het feitelijk waar.
    Overigens met respect voor de grote schumi.
    Sir Hamilton is niet voor niks de goat.
    Ham haters of met benijd zullen het wel vanaf afstand gaan ontkennen en zich zelf voor schut zetten, zoals gebruikelijk.

    • + 1
    • 9 aug 2025 - 17:35
    • Canson Po

      Posts: 2.621

      Moeder heeft visjes gebakken hop hop ...

      • + 1
      • 9 aug 2025 - 18:40

