Norris maakt zich grote zorgen over Verstappen

Max Verstappen lijkt dit jaar kansloos te zijn voor de wereldtitel. Zijn achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris is groot, en Verstappen kijkt zelf niet meer naar de titel. Norris kijkt wel naar Verstappen, en stelt dat hij niets wil uitsluiten.

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap. De Nederlander wist te winnen in Japan en Emilia-Romagna, maar worstelde verder met zijn Red Bull-bolide. De McLarens zijn simpelweg te snel, en de meeste kenners verwachten een stevig titelduel tussen Piastri en Norris. Ook bij Red Bull lijken ze dit te verwachten, want ze weten dat ze dit gat niet zomaar kunnen dichten.

Is Verstappen kansloos?

Norris durft niet te stellen dat Verstappen kansloos is. De huidige nummer twee in het wereldkampioenschap sluit Verstappen niet uit in de titelstrijd, zo laat hij weten aan de internationale media: "Het is nooit onmogelijk. Dat hebben we vorig jaar bewezen en er is dan ook nog een lange weg te gaan."

Het voordeel van McLaren

Norris geeft wel toe dat McLaren een klein voordeel heeft: "Wij hebben echter wel een team dat veel stabieler is en dat veel beter presteert dan Red Bul, maar Max is nog steeds zonder meer één van de beste coureurs die ooit in de Formule 1 heeft gereden."

De McLaren-coureur vindt het dan ook niet slim om Verstappen aan de kant te schuiven: "Als coureur zou ik hem dus nooit uitsluiten, alleen hebben wij een betere auto en ook een beter team. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we vooraan blijven rijden."

Hoe wordt de titelstrijd beslist?

De vraag is hoe de titelstrijd zal worden beslist: "Op de minste fouten, meer dan wat dan ook. Niet per se wie het snelst is, of wie beter racet, of wie het beste kan inhalen. Ik heb mijn sterke punten en Piastri heeft zijn sterke punten. Het komt door de positie waarin we ons als team bevinden, met onze auto. Het is ongetwijfeld één van de beste auto's ooit in de Formule 1."