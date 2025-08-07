user icon
icon

Primeur voor Ferrari: Eerste test met spraakmakende voorvleugel

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Primeur voor Ferrari: Eerste test met spraakmakende voorvleugel
  • Gepubliceerd op 07 aug 2025 14:09
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Ferrari kwam eerder deze week in actie tijdens een speciale bandentest op de Hungaroring. Het lijkt erop dat Ferrari niet alleen met nieuwe banden heeft gereden, maar ook met een spraakmakende nieuwe voorvleugel. Dit is toegestaan door een recente regelwijziging van de FIA.

Afgelopen weekend werd de laatste Grand Prix voor de zomerstop gereden in Hongarije. De meeste teams en coureurs konden daarna de koffers pakken voor de zomervakantie, maar een aantal teams bleven achter voor een speciale bandentest van Pirelli. Er werd getest met banden voor 2026, en Ferrari reed met een zogenaamde mule car. Het gaat dan om een auto met een aantal aanpassingen met het oog op de nieuwe regels van 2026.

Meer over Ferrari Hamilton gooit olie op het vuur en ontkent botsing met Verstappen

Hamilton gooit olie op het vuur en ontkent botsing met Verstappen

3 aug
 Hamilton keert zich tegen de FIA en steunt Verstappen

Hamilton keert zich tegen de FIA en steunt Verstappen

27 jul

Primeur voor Ferrari

Volgens Motorsport.com reed Ferrari met een omgebouwde SF-25, terwijl er tijdens eerdere tests nog met een SF-24 werd gereden. De FIA gaf de teams enkele weken geleden toestemming om een zogenaamde activator op de auto's te monteren om te kunnen testen met actieve voorvleugels. Vanaf volgend jaar wordt er immers gereden met de bewegende voorvleugels.

Dit is ook belangrijk voor de FIA, want hierdoor kunnen ze nagaan hoe het gedrag van de banden verandert als er aerodynamische zaken veranderen aan de voorvleugel.

Opvallende voorvleugel

Volgens Motorsport.com heeft Ferrari op woensdag tijdens de bandentest op de Hungaroring voor het eerst gereden met deze veelbesproken voorvleugel. Eerder werd er gereden met een voorvleugel die handmatig werd aangepast door een monteur, maar nu ging het waarschijnlijk om een geavanceerder mechanisme dat mogelijk hydraulisch werd bediend.

Als dit het geval was, dan had Leclerc volgens Motorsport.com de primeur om met een actieve voorvleugel te rijden die handmatig wordt geactiveerd. Vanaf volgend jaar wordt er dus gereden met deze bewegende voorvleugels, terwijl er dit jaar veel te doen was over de flexiwings. Zo reed McLaren met een voorvleugel die ver doorboog, al ging het niet om actieve aerodynamica.

Glasvezelcoureur

Posts: 250

Alweer een crash?!

  • 1
  • 7 aug 2025 - 15:27
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari

Reacties (6)

Login om te reageren
  • ViggenneggiV

    Posts: 2.933

    Volgend jaar de eerste wereldtitel voor Leclerc!

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 14:23
    • Remco_F1

      Posts: 3.130

      Om een wereldtitel te halen heb je niet alleen de coureur nodig maar juist het hele team, dat zou eerst een eenheid moeten zijn en dat is Ferrari nog lang niet dus dat word een lastig verhaal.

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 15:37
  • gp

    Posts: 4.885

    Ik lees net dat tijdens het testen Colapinto een horrorcrash heeft gemaakt en met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 15:21
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.834

      Oud nieuws.

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 15:25
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 250

      Alweer een crash?!

      • + 1
      • 7 aug 2025 - 15:27
    • Piccachu

      Posts: 426

      Oud nieuws en is gewoon medisch onderzocht.

      Of het moet een nieuwe tweede crash zijn, maar dat heb ik nog nergens gelezen.

      Het lijkt een beetje op stemmingmakerij wat je nu aan het doen bent.

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 15:31

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.581
  • Podiums 48
  • Grand Prix 163
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (27)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar