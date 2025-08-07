Primeur voor Ferrari: Eerste test met spraakmakende voorvleugel

Het team van Ferrari kwam eerder deze week in actie tijdens een speciale bandentest op de Hungaroring. Het lijkt erop dat Ferrari niet alleen met nieuwe banden heeft gereden, maar ook met een spraakmakende nieuwe voorvleugel. Dit is toegestaan door een recente regelwijziging van de FIA.

Afgelopen weekend werd de laatste Grand Prix voor de zomerstop gereden in Hongarije. De meeste teams en coureurs konden daarna de koffers pakken voor de zomervakantie, maar een aantal teams bleven achter voor een speciale bandentest van Pirelli. Er werd getest met banden voor 2026, en Ferrari reed met een zogenaamde mule car. Het gaat dan om een auto met een aantal aanpassingen met het oog op de nieuwe regels van 2026.

Primeur voor Ferrari

Volgens Motorsport.com reed Ferrari met een omgebouwde SF-25, terwijl er tijdens eerdere tests nog met een SF-24 werd gereden. De FIA gaf de teams enkele weken geleden toestemming om een zogenaamde activator op de auto's te monteren om te kunnen testen met actieve voorvleugels. Vanaf volgend jaar wordt er immers gereden met de bewegende voorvleugels.

Dit is ook belangrijk voor de FIA, want hierdoor kunnen ze nagaan hoe het gedrag van de banden verandert als er aerodynamische zaken veranderen aan de voorvleugel.

Opvallende voorvleugel

Volgens Motorsport.com heeft Ferrari op woensdag tijdens de bandentest op de Hungaroring voor het eerst gereden met deze veelbesproken voorvleugel. Eerder werd er gereden met een voorvleugel die handmatig werd aangepast door een monteur, maar nu ging het waarschijnlijk om een geavanceerder mechanisme dat mogelijk hydraulisch werd bediend.

Als dit het geval was, dan had Leclerc volgens Motorsport.com de primeur om met een actieve voorvleugel te rijden die handmatig wordt geactiveerd. Vanaf volgend jaar wordt er dus gereden met deze bewegende voorvleugels, terwijl er dit jaar veel te doen was over de flexiwings. Zo reed McLaren met een voorvleugel die ver doorboog, al ging het niet om actieve aerodynamica.