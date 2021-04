Max Verstappen wint knotsgekke Grand Prix van Emilia Romagna voor Hamilton en Norris

Om 15:00 lokale tijd doofden de vijf lampen boven het Circuito Enzo E Dino Ferrari Di Imola voor de 2021 Grand Prix van Emilia Romagna. Lewis Hamilton startte de race vanaf pole position, met twee Red Bulls achter hem. Valtteri Bottas startte de race vanaf een eenzame P8. Hieronder volgt een verloop van de tweede race van het 2021 Formule 1-kampioenschap.

Gezien de regen zullen de 20 coureurs starten op regenbanden. Max Verstappen start de race op de intermediate-banden, Lewis Hamilton en Sergio Perez ook. In Acqua Minerale spint Charles Leclerc van de baan af, maar weet zijn SF21 weer terug op de baan te brengen en kan vanaf P4 starten.

Verstappen haalt Hamilton en Pérez in na de start

Max Verstappen kwam zeer goed van zijn plek en was meteen al zij aan zij met Hamilton en Sergio Perez. Hamilton wilde samen met Verstappen de bocht nemen, maar werd opzij gedrukt door de Nederlander. Hamilton vraagt op de boordradio af of hij schade heeft, en klaagt dat Verstappen hem van de baan drukte. Ondertussen maakte Perez een fout in de chicane, en Charles Leclerc kon er moeiteloos langs.

Lompe crashes Latifi en Schumacher

Tijdens de eerste ronde is Nicholas Latifi gecrasht bij het uitkomen van Acqua Minerale, op de herhaling was te zien dat Nikita Mazepin contact maakte met de Canadees. “De auto voelt niet geweldig aan”, zo laat Hamilton weten aan zijn engineer.

Terwijl Mick Schumacher zijn banden aan het opwarmen was achter de safety car, verloor hij de controle over zijn Haas, en raakte de pitmuur vrij hard. Hij moet een hele ronde rijden zonder voorvleugel.

Verstappen en Hamilton in eigen league

Na 5 ronden achter de safety car kon de race herstarten en Verstappen accelereerde ietwat twijfelachtig uit de laatste bocht, wat ervoor zorgde dat Hamilton direct achter hem kwam te zitten. Verstappen remde later in de eerste bocht, en wist P1 te behouden. Race Control gaf aan dat het incident tussen Verstappen en Hamilton tijdens de eerste ronde ‘noted’ was, maar later werd er aangegeven dat het niet nodig is om verder naar te kijken.

Sergio Perez heeft schijnbaar iemand ingehaald tijdens de safety car periode nadat hij van de baan is geraakt, moet een 10 second stop-go penalty uitvoeren.

Vooraan is het een two-horse race, met Verstappen en Hamilton aanzienlijk sneller dan de rest van het veld. De twee wisselen snelste raceronden met elkaar, en Verstappen vraagt zich af of het al tijd wordt om naar slick-banden te gaan.

Vettel als eerste naar slicks, Hamilton zet aan

Sebastian Vettel is de eerste coureur die naar slick-banden durft te gaan. Op het moment dat hij de pitstraat uitkwam verscheen in beeld dat hij een 10 second stop-go penalty aan zijn broek kreeg. Ook werd hij direct door een AlphaTauri ingehaald, en werd het duidelijk dat het tijdens ronde 23 beslist nog niet droog genoeg was om naar slick-banden te gaan.

Race Control heeft later besloten dat Sergio Perez geen 10 second stop-go penalty kreeg, maar “slechts” 10 seconden.

Rond ronde 26 begint Lewis Hamilton flink sneller te gaan dan Max Verstappen, en het gat wat eerst 5 seconden was is teruggedraaid naar 2 seconden. Hamilton doet ook veel meer moeite om zijn banden te koelen door in natte plekken te gaan rijden. In ronde 28 duikt Max Verstappen de pits in. Hij wisselt naar een setje medium-banden. Mercedes geeft aan de ronde daarna Hamilton te pitten, en dat hij één ronde heeft om het gat te dichten. Door een ietwat trage pitstop weet Max Verstappen de leiding van de wedstrijd te behouden.

Hamilton, Bottas en Russell crashen, rode vlag

Tijdens ronde 31 schiet Lewis Hamilton van de baan in Tosa, en belandt in de gravel. Toen hij probeerde uit de gravel te komen beschadigde hij zijn voorvleugel tegen de vangrail. Uiteindelijk wist hij zijn wagen in zijn achteruit uit de gravel te rijden.

Direct nadat Hamilton zijn auto uit de gravel wist te halen crashten Bottas en Russell. Russell is duidelijk niet blij en tikt Bottas op zijn helm. Een safety car is het gevolg. “Wat een ********”, zo klinkt Bottas. “Wat de *** doet hij!?”, klinkt Russell.

De hoeveelheid puin op de baan is dusdanig groot dat Race Control heeft besloten dat een rode vlag nodig is. Alle coureurs dienen terug te keren naar de pitstraat. Race Control geeft aan dat de race om 16:25 lokale tijd hervat zal worden.

Verstappen spint voor de baan vlak voor herstart, behoudt P1

Vlak voordat Verstappen het startschot mocht lossen voor de herstart spinde de Nederlander van de baan, maar wist daarna P1 te behouden. Lando Norris wist Charles Leclerc in te halen, en rijdt kort achter de Nederlander. Leclerc weet Perez vooralsnog achter zich te houden. Lewis Hamilton rijdt op dat moment op P8, en is zo’n twee seconden per ronde langzamer dan Max.

In ronde 39 spinde Sergio Perez van de baan, maar weet zijn RB16B uit de vangrail te houden. Hij kan zijn wagen terug de baan op slepen, maar is ver buiten de punten beland. Ondertussen haalt Lewis Hamilton de coureurs voor hem één voor één in. Na een tijdje vastgezeten te hebben achter Charles Leclerc is de Brit bezig met het inhalen van Lando Norris. Verstappen heeft op dat moment een voorsprong op Hamilton van ruim 19 seconden. Uiteindelijk weet Lewis Hamilton voorbij te gaan aan Lando Norris.

Max Verstappen weet uiteindelijk de kotsgekke Grand Prix van Emilia Romagna te winnen voor Lewis Hamilton en Lando Norris. Sergio Perez, die vanaf P2 gestart is, finisht de race buiten de punten.