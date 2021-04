Samenvatting VT3 GP Emilia Romagna: Verstappen P1, halve seconde sneller dan Norris en Hamilton

Om 11 uur lokale tijd startte de derde vrije training van de Grand Prix van Emilia Romagna. De laatste training van een Grand Prix-weekend biedt teams en coureurs de laatste kans om de optimale afstelling te vinden tussen snelheid over één ronde en snelheid over een gehele race-afstand. Gisteren was Mercedes weer heer en meester, en ook AlphaTauri en het herboren Ferrari leken snel. Echter, Red Bull Racing heeft gisteren - zonder intentie daartoe - nog niet haar snelheid kunnen laten zien. Sergio Perez kon geen vrij rondje rijden op de zachtste band en Max Verstappen moest na vijf ronden stoppen met een gebroken aandrijfas.

Kimi Raikkonen was de eerste coureur die het asfalt van het Circuito Enzo E Dino Ferrari Di Imola opreed. De Fin heeft, samen met Fernando Alonso, verreweg het meeste ervaring op het circuit in een F1-wagen; na 2006 is hier slechts één keer geracet in 2020. Sinds het voorval van track limits in Bahrein is race control dit weekend erg streng; Raikkonen zijn eerste ronde in de derde vrije training werd meteen verwijderd. Na zijn volgende ronde noteert hij een 1:17,3. Ook de twee Haas-wagens betreden de baan in de eerste tien minuten van de derde vrije training. Schumacher noteert een tijd, maar zijn rondetijd wordt direct weer afgenomen; tot twee keer toe ging hij over de track limits heen tijdens zijn vliegende ronde.

Met nog 45 minuten op de klok betreden wat meer coureurs de baan, waaronder ook Charles Leclerc die direct de snelste tijd neerzet, slechts één honderdste sneller dan de tijd van Kimi Raikkonen. Ook Sergio Perez betreedt de baan.

Ferrari toont weer snelheid

Beide Ferrari’s laten direct snelheid zien; Sainz zet Giovinazzi op drie tienden, waarna Leclerc weer één tiende harder gaat. Echter, Valtteri Bottas betreedt op dat moment de baan op een setje nieuwe zachte banden, waarna Hamilton hetzelfde doet. Perez zijn eerste tijd wordt direct afgenomen wegens track limits. Hij zet opnieuw aan, en rijdt een tijd goed voor op dat moment de snelste tijd. Ook Max Verstappen betreedt de baan.

Rode vlag - Latifi spint van de baan

Met nog iets meer dan een halfuur te gaan in de sessie verschijnt Latifi in beeld die van de baan is geraakt. Zijn voorvleugel is beschadigd, en een rode vlag is het gevolg. De sessie wordt stopgezet, en alle coureurs moeten terug naar de pitstraat. “Mijn voorvleugel is beschadigd”, zo laat de Canadees weten. De rode vlag wordt vrijwel direct opgeheven; de coureurs hebben op dat moment nog een half uur.

Verstappen iets te gretig

Op een setje zachte banden zet Verstappen de voorlopig snelste tijd neer, maar wordt daarna al snel verschalkt door Bottas die weer twee tienden harder gaat. Echter, Verstappen raakt zijn tijd kwijt - ook hij is ergens over de track limits heen gegaan. Verstappen zette daarna opnieuw aan met een paarse eerste sector, maar ging in Acqua Minerale véél te hard over de kerbs heen en stuiterde terug de baan op. Hij ging daarna direct van zijn gas. In zijn ronde daarna rijdt hij met twee gele sectoren en één paarse naar de snelste tijd. HIj deed dit op de zachtste band.

Verstappen zet representatieve tijd neer

Leider in het kampioenschap Lewis Hamilton springt daarna naar de snelste tijd. Norris springt vervolgens naar de tweede plek, slechts 22 duizendsten langzamer dan Lewis Hamilton. Echter, Norris gaat daarna weer sneller dan Hamilton. Verstappen zet in de laatste tien minuten zijn eerste representatieve tijd neer van de derde vrije training; hij gaat zo'n vier tienden sneller dan Lando Norris, goed voor op dat moment de snelste tijd. Ook Sergio Perez zet nog een keer aan op de zachtste band; hij zet zijn RB16B op dat moment op P4.

Verstappen sluit de training af als snelste, met Lando Norris en Lewis Hamilton op zo'n vijf tienden achter hem.