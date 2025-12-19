user icon
Verstappen steunt Lambiase: "Flikker op met je Formule 1"

Verstappen steunt Lambiase: "Flikker op met je Formule 1"

Het is geen geheim dat Max Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase meer zijn dan collega's. Verstappen ziet Lambiase als een vriend, en leeft mee met hem. De race-engineer sloeg dit jaar twee races over vanwege privéomstandigheden, en Verstappen kan dit heel goed begrijpen.

Verstappen en Lambiase werken al sinds 2016 samen bij Red Bull, en hebben een zeer goede band. Hun communicatie over de boordradio zorgde regelmatig voor hilariteit, maar dit jaar ontbrak Lambiase tijdens twee Grands Prix. Vanwege privéomstandigheden kon Lambiase niet aanwezig zijn, en werd hij vervangen door Simon Rennie. Verstappen leefde mee met zijn vaste race-engineer, die altijd achter hem bleef staan.

Na afloop van de seizoensfinale in Abu Dhabi barstte Lambiase in tranen uit aan de pitmuur. Het was een opvallend moment, en er gingen direct veel geruchten rond over zijn toekomst. Er werd gesuggereerd dat Lambiase een andere functie zou krijgen binnen Red Bull, maar dat lijkt niet langer het geval te zijn.

'Flikker op met je Formule 1'

In het eindejaarsinterview met Viaplay gaat Verstappen in op de situatie van Lambiase: "Hij heeft een moeilijk jaar achter de rug en nog steeds. Dat is heel erg lastig. Eigenlijk kan ik ook niet helemaal beseffen hoe moeilijk dat is voor hem, om zijn werk te doen en thuis door te gaan met het leven. Ik weet het niet, dat is heel lastig te beschrijven."

"Je hoort soms op de boordradio dat we onze momenten hebben en dan denk ik achteraf: 'Had ik dat nou wel moeten doen?' Maar je zit er zo bedreven in, hij ook. Hij doet op het circuit zijn best, maar dan heb je het weekend gehad, ga je terug naar de thuissituatie en denk je ook van: 'Flikker even op met je Formule 1.'"

Verstappen wilde naar Lambiase toe

Volgens Verstappen is het ook niet gek dat Lambiase in tranen uitbarstte na de laatste race: "Ik zag natuurlijk ook dat hij heel emotioneel was. Hij neemt het altijd heel erg persoonlijk op dat we niet hebben gewonnen. Na de race wilde ik heel erg graag naar hem toe, maar er zijn al zoveel mensen en chaos, dan kan je ook niet een moment vinden."

Klotesituatie

Over de situatie van Lambiase, wil Verstappen niet te veel zeggen: "Ik kan me ook niet helemaal beseffen waar hij zich in begeeft. Je kan het natuurlijk proberen. Mijn vader heeft hem ook een paar keer gezien, in Londen bijvoorbeeld. Dan heb je het erover. Ik weet natuurlijk wat er op de achtergrond speelt, maar je wil er ook niet de hele tijd naar vragen."

"Je bent met het racen bezig, maar je kan er zelf ook niets aan doen. Kijk, ik heb ook gevraagd of hij iets nodig heeft. Als je iets nodig hebt, zeg het. Dan proberen we het te regelen. Alles wat nodig is, kan geregeld worden. Maar het is gewoon een klotesituatie."

Reacties (1)

  • Ernie5335

    Posts: 5.719

    "Maar je zit er zo bedreven in, hij ook"

    Zou dat niet "gedreven" moeten zijn?

    • + 0
    • 19 dec 2025 - 12:38

