Samenvatting VT1 GP Emilia-Romagna: Bottas rijdt snelste tijd voor Hamilton en Verstappen

Max Verstappen heeft zijn reeks met snelle tijden in de vrije trainingen niet weten voort te zetten. De Red Bull-coureur kwam tegen het einde pas echt op stoom en reed enkele minuten voor de vlag viel bijna 3 tienden sneller dan Lewis Hamilton in de Mercedes en Charles Leclerc in de Ferrari.

Toch waren het Bottas en Hamilton die nipt sneller waren. Terwijl Verstappen op weg was naar de snelste tijd, in zijn allerlaatste ronde, spinde Nikita Mazepin bij het ingaan van de pits waardoor er een rode vlag kwam en de 23-jarige Nederlander zijn ronde niet af kon maken.

Nikita Mazespin

De Rus Nikita Mazepin, doet zijn bijnaam 'Mazespin', ook vandaag weer eer aan. Al bij zijn eerste rondje spinde de coureur van Haas weer van de baan af, en dat deed hij ook tijdens zijn laatste ronde. Hij crashte daarbij van de baan in de laatste bocht en zorgde voor een rode vlag.

Ocon raakt Perez

Het andere incident wat vandaag gebeurde staat op naam van Sergio Perez. De RB16B kwam plots in beeld met een kapotte rechter achterband en velg. Red Bull-teambaas Christian Horner verklaarde op Sky: "Sergio was bezig met een snelle ronde, Esteban Ocon met een langzame ronde, en hebben elkaar geraakt (VIDEO). Wat er exact is gebeurd weten we nog niet."