Russell tevreden over de uitvoering: "Imola zou ons beter moeten liggen"

George Russell is over het algemeen te spreken over hetgeen Williams in Bahrein heeft laten zien. De Brit finishte de eerste Grand Prix van dit jaar als veertiende, op een ronde achterstand van winnaar Lewis Hamilton. Gezien de aard van het circuit van Sakhir en de karakteristieken van de FW43B was dat niet eens zo verkeerd, concludeert Russell.

"Eerlijk gezegd denk ik dat we deze race kunnen spreken over een prima uitvoering", begint hij. "De middelste stint duurde voor het mooie net een ronde te lang, toen belandde ik een gevecht met Kimi Raikkonen. Hij stond op veel versere banden en je weet hoe dat is, daar verloren we drie of vier seconden. Dat was jammer, maar het had de uitkomst van de race niet veranderd."

"Gezien de snelheid van onze auto en de omstandigheden was het een goed uitgevoerd weekend, waarschijnlijk was dit het maximaal haalbare voor ons. Zoals eerder gezegd verwacht ik dat ons seizoen als een jojo op en neer zal gaan en Bahrein was voor ons het laagste punt van de jojo, dus hopelijk wordt het nu beter. Het was in ieder geval fijn om weer te racen", aldus Russell.

Voor Imola koestert hij goede hoop. "Imola is de volgende race en dat circuit is compleet anders dan Bahrein. Je hebt het echt over twee uitersten. Bahrein bevat vooral langzame bochten, er is nauwelijks beschutting en het is altijd winderig. Imola bestaat meer uit snelle bochten en er staan allemaal bomen en bebouwing omheen. De meeste bochten daar zijn maximaal 90 graden, terwijl het in Bahrein veelal 180 graden-bochten zijn. Het zijn echt twee extremen. Ik zeg niet dat Imola ons beste circuit zal zijn, maar het staat zeker in de bovenste helft wat ons betreft", besluit Russell.