Samenvatting VT3 GP Bahrein: Max Verstappen dominant met Hamilton op 7 tienden achterstand

Om 15:00 lokale tijd begon de derde vrije training van de Grand Prix van Bahrein op het Bahrain International Circuit. De derde vrije training van een Grand Prix weekend karakteriseert normaliter een laatste kans voor coureurs en teams om een optimale afstelling te vinden tussen snelheid over één ronde en snelheid over een race-afstand.

Het team van AlphaTauri is het eerste die team die de avondklok heeft verbroken. Zij hebben een niet-essentieel deel van Tsunoda zijn Honda-krachtbron moeten vervangen. Dit is niet een van de zes onderdelen waar een penalty voor gegeven kan worden. Tsunoda is tevens de eerste coureur die in VT3 de baan betreedt, en na één installatieronde gaat hij weer naar binnen.

Mercedes toont snelheid, maar Max antwoordt direct

Max Verstappen liet aan het begin van de derde vrije training veel snelheid zien op de harde band, en stond lange tijd op de eerste plek. Mercedes liet daarna de ware aard zien, eerst met Bottas en vervolgens met Hamilton flink harder te gaan. Echter, op dat moment had Verstappen nog geen ronde gedaan op de zachtste band.

Met Max Verstappen zijn eerste poging reed hij drie paarse sectoren, en ging daarmee direct naar P1, zeven tiende los van Lewis Hamilton. Sergio Perez, echter, stond op dat moment meer dan een seconde achter Max Verstappen. Wat opvallend is, is dat Valtteri Bottas ook niet in de buurt van Hamilton kon komen. De Fin had op vier keer toe moeite met de track limits in bocht 4, en moet meer dan een halve seconde toegeven op zijn teamgenoot.

Max Verstappen is dus, ook met de derde vrije training, verder gegaan waar hij gebleven was. Weer weet de Nederlander een sessie als snelste af te sluiten. Dit zal voor Red Bull Racing redelijk wat zelfvertrouwen geven met oog op de kwalificatie over twee uur tijd.