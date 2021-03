Samenvatting VT2 GP Bahrein: Verstappen opnieuw snelste, Norris nipt tweede en Hamilton derde

Om 18:00 lokale tijd begon van tweede vrije training van de Grand Prix van Bahrein. Max Verstappen sloot de eerste vrije training als snelste af, met Valtteri Bottas op de tweede plek en Lando Norris als derde. De uitslag van de tweede vrije training lijkt in een oogopslag weinig veranderd; het betreft wederom een Red Bull, Mercedes en een McLaren. Verstappen was weer het snelste, met Norris en Hamilton daar achter.

Waar in de ochtendsessie vrijwel alle coureurs op de zachte band reden, zien we in de tweede vrije training - tijdens koelere condities - meer coureurs op de medium- en harde banden rijden. Veel coureurs zullen ook proberen om tijdens Q2 hun snelste tijd op de gele mediumband te zetten, om zodoende daar de race op te kunnen starten.

Mercedes begint snel

Lewis Hamilton zet als eerste het tempo, maar zijn tijd wordt direct weer verwijderd. Bij het uitkomen van bocht 4 is hij over de track limits gegaan. Max Verstappen staat daarom als eerste bovenaan. Achter hem staat Carlos Sainz op twee tienden. Alle tijden worden aan het begin van de tweede training op de gele medium-band gezet.

Valtteri Bottas neemt daarna de eerste stek over. Met twee paarse sectoren maakt hij zichzelf ruim drie tienden los van Max Verstappen. Ook de Fin reed zijn tijd op de medium-band. Daarna is het Lewis Hamilton die de eerste plek overnam. Hij gaat op zijn beurt weer twee tienden harder dan Bottas.

Foutje Kimi Raikkonen

Een kwartier in de sessie maakte Kimi Raikkonen een fout bij het uitkomen van de derde bocht. Hij verliest alle grip op de achter-as van zijn Alfa Romeo en spint aan de linkerkant van de baan dusdanig hard het gravel in dat hij zijn voorvleugel verliest. Hij weet, echter, zijn auto rollende te houden om de pits veilig te kunnen bereiken.

Kwalificatiesimulaties - Verstappen en Norris aan elkaar gewaagd

Na een aantal vliegende ronden op medium-banden switchten de meeste coureurs naar nieuwe setjes zachte banden om een gevoel te krijgen voor de condities die (ongeveer) gelijk zullen zijn aan die tijdens de kwalificatie morgen. Dit zorgde ervoor dat Pierre Gasly en Yuki Tsunoda dicht in de buurt van Hamilton zijn (toentertijd) snelste tijd konden komen. Echter, Hamilton zelf weet "slechts" vier honderdsten sneller te gaan op softs ten opzichte van zijn tijd op mediums

Valtteri Bottas weet op een setje softs niet in de buurt van Hamilton te komen, maar Lando Norris weet sneller te gaan dan Hamilton. Kort daarna weet Verstappen nóg iets sneller te gaan; hij slaat een gat van bijna een tiende naar Norris.

Racesimulaties

Het tweede deel van de tweede vrije training bestaat zoals gewoonlijk uit racesimulaties. Dat betekent dat coureurs met meer brandstof aan boord rijden en mikken op zo consistent mogelijke rondetijden. Max Verstappen en Lewis Hamilton reden dezelfde rondetijden, met een (gemiddelde) tijd van 1:36,4. Sergio Perez verloor gemiddeld een halve seconde per ronde.

Even later bleek er geen groter gat tussen beide heren te zijn; de race-engineer van Lewis dacht te weten waarom: "Er is een gat van 0,8 naar Verstappen, een deel daarvan komt door een verschil in vermogen", zo hoorden we Peter Bonnington op de boordradio tegen Lewis Hamilton.

Verstappen eindigde de tweede vrije training waar hij vanochtend begonnen was; de Nederlander zette wederom de snelste tijd van de sessie neer met een 1:30,847. Norris staat daar 0,095 achter, met Hamilton ruim twee tienden langzamer dan de Nederlander.

Om 13:00 Nederlandse tijd zal morgen de derde vrije training van de Grand Prix van Bahrein gereden worden.