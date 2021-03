Testdag 1 Bahrein: Verstappen domineert en rijdt snelste tijd

Max Verstappen heeft de lijn van Mercedes van de afgelopen jaren tijdens de wintertest weten te doorbreken. Vrijwel ieder jaar rijdt Mercedes op de eerste ochtend de pitbox uit en knalt het ronde na ronde snelle tijden op de borden. Dat Verstappen dit weet te verbreken zal deels aan Red Bull Racing liggen maar vooral aan Mercedes.

Het Duitse team heeft volgens eigen zeggen geen shakedown uitgevoerd voor de testsessie in Bahrein begon en ondervindt daar nu nadeel van. Vanochtend reed Valtteri Bottas slechts 6 ronden, Lewis Hamilton kwam tot 37 ronden, wat een schamel totaal van 43 maakt voor de wereldkampioenen.

Max Verstappen daarentegen kende een prima dag, en dat bracht ook vrolijke gezichten met zich mee in de pitbox van het Oostenrijkse team. De Nederlander deed vanochtend goed mee, en vanmiddag domineerde hij de sessie. De Nederlander reed de snelste tijd, een 1:30.674 op de gele banden. Hij was in alle drie de sectoren de snelste coureur: S1 - 28.772, S2 - 39.105, S3 - 22.797. Achter hem eindigen Norris op P2 en Ocon op P3. Verstappen reed daarbij ook de meeste ronden van iedereen; 139.

De middagsessie stond tevens in het teken van de zandstorm die over Bahrein heen trekt. Daar hadden de coureurs veel last van, zeker in het begin. Uiteindelijk heeft de organisatie de lampen aangedaan die normaal bij de avondrace gebruikt worden om het zicht iets te verbeteren.

Morgenochtend 8 uur Nederlandse tijd is de tweede testdag, waarbij er opnieuw een flinke zandstorm wordt verwacht in Bahrein.