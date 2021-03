Ochtend Update Bahrein: Ricciardo snelste voor Gasly en Verstappen

Een bijzondere eerste ochtend van de wintertest in Bahrein. Niet in Barcelona, maar verplaatst naar het Midden-Oosten vanwege de coronabeperkingen, en dat bracht meteen een ander gezicht tevoorschijn.

Normaal gesproken is het altijd Mercedes dat de klok slaat en meteen volle bak begint met testen, de tijdenlijsten aanvoert en de meeste rondes rijdt, terwijl andere teams nog opstarten. Dit keer was het anders, met problemen bij Mercedes in de eerste ronde van Valtteri Bottas.

Volgens het Duitse team moest het uit voorzorg de versnellingsbak wisselen, waardoor de Fin uiteindelijk slechts 6 ronden reed.

McLaren deed het met hun Mercedes-motor beter en voerde met Ricciardo de tijdenlijst aan, gevolgd door AlphaTauti met Gasly en Red Bull met Max Verstappen. De Nederlander kende een goede start maar heeft wat moeite met de winderige omstandigheden, waardoor de wagen veel uitbreekt.

Vanmiddag om 13:00 uur Nederlandse tijd begint de middagsessie, die vermoedelijk met veel zand zal beginnen. Op dit moment woedt er een zandstorm over het circuit en die kan tot morgen duren.