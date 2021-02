Ferrari gebruikt Haas F1 om potentie Mick Schumacher te beoordelen

Heeft Mick Schumacher het in zich om in de toekomst uit te groeien tot Ferrari-coureur? Die vraag zal komend seizoen - en mogelijk ook de jaren daarna - centraal staan terwijl de zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher bij Haas F1 Team zijn eerste schreden in de koningsklasse van de autosport zet. De jonge Duitser weet de ogen van Ferrari op zich gericht.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto legt aan Formula1.com uit: "Mick debuteert komend seizoen in de Formule 1 namens Haas F1 en dat toont de hechte band tussen onze twee teams. Mick maakt onderdeel uit van de Ferrari Driver Academy en het doel van ons opleidingsprogramma is niet om coureurs klaar te stomen voor de Formule 1, maar rijders te ontwikkelen die ooit voor Ferrari kunnen rijden."

"Als je vanuit de Formule 2 komt, kun je in je eerste jaar in de Formule 1 niet direct voor de Scuderia racen", gaat de Italiaan verder. "Dat zou te veel verantwoordelijkheid zijn voor iemand met te weinig ervaring. Daarom is het ook zo belangrijk dat we klantenteams en partners hebben waarop we kunnen rekenen bij de verdere ontwikkeling van onze talenten."

Naast Mick Schumacher geniet ook Alfa Romeo-rijder Antonio Giovinazzi nog steun van Ferrari, terwijl de Scuderia zelf komend seizoen met Charles Leclerc en Carlos Sainz over de jongste line-up sinds 1968 beschikt. Test- en reserverijder Callum Ilott behoort eveneens tot de Ferrari Driver Academy, net als Formule 2-titelkandidaat Robert Shwartzman.