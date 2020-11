Salarissen: zoveel verdient elke Formule 1-coureur dit jaar

Formule 1 wordt vaak wel de koningsklasse van de autosport genoemd. Het is daarom ook niet gek dat de coureurs in deze koningsklasse als topsporters worden beschouwd. Bij topsport hoort uiteraard een top-salaris, maar hoeveel wist elke Formule 1-coureur dit jaar voor een salaris af te dwingen?

Het zal waarschijnlijk niet als een verrassing klinken, maar Lewis Hamilton wist in 2020 het meeste te verdienen. Volgens Business Book GP verdient Hamilton in 2020 een salaris van €47 miljoen. Echter, dat betreft een basissalaris. Volgens motorsport.com komen daar nog bonussen en sponsorgeld bovenop. Ga maar na hoeveel dat zou kunnen zijn...

Één van de andere grootverdieners binnen de sport is Sebastian Vettel. Naar verluid verdient de viervoudig wereldkampioen €35 miljoen per jaar bij het team van Ferrari. Andere grootverdieners zijn Daniel Ricciardo (€20 miljoen per jaar) en Max Verstappen (€16 miljoen per jaar).

Hieronder volgt een overzicht van hoeveel elke coureur dit jaar zou verdienen.

Antonio Giovinazzi is daarmee de minste verdiener met 'slechts' een half miljoen, een salaris waar menig mens maar van kan dromen.