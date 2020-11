Alfa Romeo gaat niet voor Haas-model met Ferrari

Sauber F1, dat in de Formule 1 actief is als Alfa Romeo Racing, blijft een apart team. Dat heeft de teambaas Frederic Vasseur bevestigd. Het Zwitserse team zou een Ferrari-satellietteam worden volgens de media, maar daar denkt Vasseur anders over.

Volgens de teambaas van Alfa Romeo met als coureurs Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi, denkt dat een ander team met een Ferrari-motor dichter bij de Scuderia staat. Volgens Vasseur is dat Haas, zo bevestigde hij tegenover Auto Motor und Sport. "Ik wil het Haas-model niet bekritiseren, want iedereen heeft zijn project, zijn structuur, zijn beperkingen. Maar wij zijn apart. Wij hebben onze fabriek, onze eigen windtunnel, we doen veel zelf. Dit zijn onze sterke punten en daar moeten we optimaal gebruik van maken. In die richting gaan we verder."

Vasseur zegt dat de technische samenwerking van het team met Ferrari tot eind vorig jaar loopt en "we momenteel in gesprek zijn". Hij vervolgt: "Het zit in het DNA van dit team om onafhankelijk te zijn. Zeker met de nieuwe regels zal het belangrijk zijn om bepaalde onderdelen zelf te produceren, want dan is de impact op het budget kleiner. We hebben de structuur in ons bedrijf om dat te doen."

Budgetlimiet

Vasseur geeft echter toe dat de coronacrisis vooral teams als Alfa Romeo en Haas pijn doet. Hierdoor moeten teams kiezen om te stoppen met de ontwikkeling voor 2021 en te gaan beginnen aan 2022, zo besparen ze geld. Vasseur denkt dat elk team dat zou doen. "Iedereen zal hetzelfde doen. Iedereen zal zo vroeg mogelijk overschakelen naar 2022.” Wat betreft het budgetlimiet van 145 miljoen dollar, voegde Vasseur eraan toe: "Mijn grootste zorg is niet de budgetlimiet, want we staan er toch onder. Het gaat meer om het inkomen als deze coronacrisis aanhoudt."