'Ferrari geeft reservecoureurs kans tijdens Barcelona-test'

Het team van Ferrari is deze week aanwezig op het circuit van Barcelona. Ze voeren daar een TPC-test uit, en in de afgelopen dagen kwamen Lewis Hamilton en Charles Leclerc in actie. Het lijkt erop dat Ferrari morgen twee andere coureurs in actie laat komen.

Ferrari is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Hamilton en Leclerc kwamen vorige week voor het eerst in actie op het circuit van Fiorano. Op Ferrari's privécircuit reden ze een aantal rondjes onder het toeziend oog van honderden fans en meerdere cameraploegen. Deze week werken ze een test af achter gesloten deuren. Ze krijgen de kans om meer meters te maken, al is Hamilton vanochtend wel gecrasht.

Debuut

Het zorgt ervoor dat Leclerc moest wachten voordat hij in actie kon komen. Het lijkt erop dat Ferrari op donderdag twee andere coureurs gaat inzetten. AutoRacer en Motorsport.com melden dat Ferrari ervoor kiest om reserverijder Antonio Giovinazzi en waarschijnlijk ook talent Dino Beganovic in actie te laten komen. Voor de 21-jarige Zweed kan dat zijn debuut in een Formule 1-wagen worden.

Reservecoureurs

Volgens het doorgaans goed ingevoerd AutoRacer is Antonio Fuoco achtergebleven in Maranello. Hij wordt ingezet op de simulator, en kan helpen bij het ontwikkelen van de nieuwe auto. Aangezien Fuoco afwezig is in Barcelona, heeft Ferrari ervoor gekozen om twee andere coureurs in te zetten. Giovinazzi heeft een verleden in de Formule 1 bij Alfa Romeo, en is al jaren aan Ferrari verbonden. De reservecoureur neemt volgens Motorsport.com plaats in de Ferrari-wagen. Het lijkt er ook op dat Beganovic gaat rijden. Hij maakt onderdeel uit van de opleidingsploeg van Ferrari, en reed vorig jaar in de Formule 3 waar hij zesde werd. Eind vorig jaar maakte hij zijn Formule 2-debuut bij DAMS, en dit jaar zal zijn eerste volledige F2-seizoen gaan afwerken bij Hitech TGR.