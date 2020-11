Verstappen-fans zijn klaar met Max na mongool-uitspraak en gaan los op social media na de DNF op Imola

Veel fans van Max Verstappen zijn klaar met de 23-jarige coureur van Red Bull Racing. Tijdens het raceweekend in Portugal ontstond er een ongelukkige botsing tussen Racing Point-coureur Lance Stroll en Max Verstappen. Hij loosde zijn agressie over de boordradio en kreeg daar veel kritiek op.

Tijdens de tweede vrije training op het circuit van Portimao was er een ongelukkig incident tussen de twee coureurs. Verstappen liet zich gaan over de radio. Verstappen zei: "Is deze kerel blind? Wat is er in godsnaam mis met hem? Jezus Christus. Wat een achterlijke. Ik heb schade. Wat een mongool. Ik zweer het."

Lance en Max begrepen elkaar niet en de stewards besloten het af te handelen zonder straffen. Al kreeg Verstappen geen straf van de FIA, op Instagram en Facebook kreeg hij de ene na de andere afstraffing naar zich toegegooid. Een organisatie die zich inzet voor voor mongolen stuurde een open brief naar Verstappen en ook het kabinet van het land Mongolië eiste van de FIA sancties.

Verstappen zei na de race dat het gebeurde in het heetst van de strijd en dat hij er niets mee bedoelde. Toch lijken veel fans nu klaar te zijn met de Nederlander. Na zijn DNF in Italië op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari plaatste Verstappen een foto op zijn Facebook-pagina. De fans van Verstappen gingen in de reacties los op de Nederlander.

Hieronder in de video zijn de reacties te zien. Ze worden steeds verwijderd door de beheerders van Max Verstappen’s officiële Facebook-pagina.



Niet alleen negatieve reacties staan onder de foto. De meeste fans geven Max een steuntje in de rug. Zo is te zien aan de andere reacties.